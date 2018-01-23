焦点：达沃斯论坛与会执行长看好经济前景 尽管地缘政治疑虑升高

路透瑞士达沃斯1月22日 - 在达沃斯世界经济论坛召开前夕所进行的一份调查显示，各国企业执行长尽管对地缘政治、网络威胁及恐怖主义的不安情绪升高，但与以往许多年相比，他们对经济前景的看法更加乐观。

普华永道(PwC)对近1,300名执行长所做调查发现，57%受访者预计2018年全球经济增长将改善，几乎为去年水平的两倍，且为2012年开始此项调查以来的最高增幅。

美国去年经济稳健成长、监管放宽，且在总统特普朗主导下减税，使得受访者对美国的乐观情绪格外高涨。

约59%的美国企业执行长表示对经济有信心，52%表示他们预计经济增长将在2018年推动企业营收增加；去年时的比例分别为24%和39%。

“鉴于股市繁荣以及大部分全球主要经济体GDP料增长，执行长们如此乐观并不意外，”普华永道全球主席Bob Moritz表示。

但是，对未来一年前景的乐观看法掩盖了对一系列社会威胁不断加深的忧虑。

至少40%的执行长承认对地缘政治不确定性、网络威胁和恐怖主义感到“极端担忧”，31%表示过去一年经历毁灭性风暴后对气候变化感到担忧。

当被问及最重要的海外市场时，执行长们的首选是美国，接下来是中国、德国、英国和印度。

尽管英国排名维持稳定，但计划退欧似乎影响英国企业领导人对自家公司展望的看法。

仅有34%英国企业执行长有信心2018年能取得营收成长，低于2017年的41%，且与整体趋势背道而驰。

以行业别来看，科技、商业服务与制药业最为乐观。

这项调查显示，企业执行长对增长的主要威胁看法各不相同，因企业的所在地而异。以美国来看，企业最担心网路攻击；而在欧洲，主要的顾虑是民粹主义；亚太地区则是担忧技术人员短缺。

普华永道的这项调查，是以2017年8-11月间对85个国家的1,293位执行长的访问为依据。(完)