达沃斯论坛：2021年中国消费市场将达6.1万亿美元 增量相当于英国--BCG

路透大连6月28日 - 国际知名咨询公司波士顿咨询（BCG）与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里研究院的最新报告称，即使中国经济减速，中国消费市场仍将以年均10%的速度增长，预计至2021年市场规模将达6.1万亿美元，未来五年约1.8万亿美元的增量相当于2021年英国消费市场规模。

BCG和阿里研究院周三在大连达沃斯论坛上发布该份报告。报告指出，中国消费市场的强劲增长得益于三大驱动力：中产和富裕阶层消费者崛起、新世代年轻人的全新消费习惯以及线上线下全渠道的普及。

报告认为，随着经济结构不断优化升级，第三产业开始发力，城乡差距逐步缩小，居民收入提高，中国经济将从投资主导转向消费主导。根据测算，即使中国的实际国内生产总值（GDP）年增长率进一步放缓至5.5%，但中国依然是全球增速最快的消费品市场之一。

报告称，随着人们的消费需求、生活方式和行为态度的变化，在中国社会中将催生出越来越多新的细分消费客群，例如全民消费时代的社会变迁催生出了都市潮流男士和活跃的银发老年；单身潮流的兴起让“都市单身贵族”的新客群呈现出与其他消费者截然不同的独特需求；对体验和感受的注重和紧跟潮流风尚造就了“体验至上主义”和“渴望成为大师者”。

报告建议，消费品企业如果希望从中国消费市场扩张中获利，不仅需要认清消费趋势，还需深度了解客群变化。随着中国经济不断趋于成熟，消费者也日益多元化。相比面向大规模、同质化客群，企业更应了解新客群的特征及其偏好和要求。（完）