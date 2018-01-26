达沃斯论坛：英国财政大臣哈蒙德呼吁温和退欧

路透达沃斯1月25日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四呼吁温和退欧，这会使英国在2019年退欧后尽可能与欧盟保持密切关系。

哈蒙德呼吁达成可确保自由顺畅贸易和“尽可能紧密的未来关系”的安排，以寻求舒缓投资者对于退欧可能带来混乱的担忧。

“我们正在推动两个完全互通的经济体分开，希望是非常温和地分开；他们之间存在高层次的贸易关系...”哈蒙德在达沃斯世界经济论坛表示。

欧盟和英国上月同意让退欧谈判进入贸易和过渡协议的磋商阶段。但一些欧盟重量级领导人警告称，英国退欧前最后一年的谈判可能危机四伏。

哈蒙德表示，伦敦金融中心的地位受损会促使企业迁移到纽约和新加坡，进而令整个欧洲受创。他呼吁同欧盟达成量身定制的贸易协议。

退欧支持者称，退欧引发经济混乱的警告是夸大其词，英国在退欧之后最终会走向繁荣。

英国希望在3月底前达成一项为期两年的过渡协议，以避免退欧带来金融市场混乱、整个欧洲贸易活动暂停以及供应链中断等冲击。

“过渡期允许我们按照大家都了解的现行规定继续行事，让我们有时间以有序的方式推进，以及应对金融稳定方面的一些挑战，”哈蒙德称。(完)