达沃斯论坛：业内人士看涨油价 因委内瑞拉产量忧虑和基金买兴

路透瑞士达沃斯1月23日 - 部分油企和贸易行表示，油价1月自三年来首次站上每桶70美元的涨势或将延续，受益于委内瑞拉产量下降以及基金对大宗商品的胃纳。

Crescent Petroleum的执行长Majid Jafar称，如果委内瑞拉的经济危机导致产量进一步减少，那么油价最高可能将升至每桶80美元。委内瑞拉石油产量已降到30年低位。

“我担心委内瑞拉的情况或许会令人震惊，油价今年可能升至每桶80美元，”他在达沃斯参加世界经济论坛时向路透电视(Reuters Television)表示。

他指出，由于油价从逾100美元跌至不到30美元促使油企控制支出，过去三到四年投资较少，而这已导致新项目匮乏，进而可能使中期供应出现短缺。

摩科瑞执行长Marco Dunand表示，全球石油需求增长意外上升，这也支撑油价。

“大家说需求触顶，但之后需求突然进一步加速。同时全球GDP增速超过均值，正在引发通胀疑虑，”他说。

“在这样的背景下，一些宏观基金想要做多大宗商品，藉此来对冲通胀风险，”他说。

指标布兰特原油和美国原油未平仓合约已创新高。

“大家都说会很快下跌。未必如此。因为此时正值股市大涨。所以为了要保持配置状况持平，宏观基金不得不购买大宗商品。这帮助解释了为何石油未平仓合约如此之大，”Dunand表示。

但一些石油巨头仍对押注油价进一步上涨持谨慎态度。

“我们当然不认为油价会进一步上涨，“英国石油公司BP集团首席执行官戴德立(Bob Dudley)表示，并称他并不预计油价会升穿70美元。(完)