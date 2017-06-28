达沃斯专访：中国晶科能源料下半年毛利率连降趋势将止 海外订单支持

作者 林琦

路透大连6月28日 - 以出货量计全球最大光伏企业--中国晶科能源(JKS.N)高层预计，尽管下半年中国光伏需求将会放缓，但因美国及新兴市场的订单支持，估计公司过去两季度的毛利率连续下降趋势将止住，全年出货量增长三成的目标亦有信心完成。

公司副总裁钱晶周二稍晚在出席大连夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访。她表示，基于当前国内光伏产能明显供大于求的现状，目前各大厂商仍面临较大的业绩压力，因此晶科毛利率若要回升至20%以上的峰值区域，仍需较长一段时间。

“对晶科而言，我们明显感觉到价格止跌现象，主要受美国市场抢装以及新兴市场兴起的需求影响。”她说。

她透露，目前来看，二季度是公司毛利率最为困难的时期，三季度将会比二季度略好一些，四季度将在三季度基础上企稳。不过光伏企业仍要做好长期奋斗的准备，需要进一步提升效率、提高一体化和智能化程度、进一步优化成本等。

晶科能源的季报显示，去年第四季，公司毛利率从持续稳定的20%左右水平下降至14.3%。今年第一季晶科毛利率进一步下降至11.2%。

不过她对于未来的出货情况相当乐观：公司设定的目标是在去年出货6.656GW（吉瓦）的基础上增长三成。“按我们在手订单来看，实现这个目标没有问题，这将进一步拉大与行业第二名的差距。”

去年晶科能源出货达6.656吉瓦，同比增长47.5%，全年的毛利率为18.1%，较上年的19%有所下降。今年一季度太阳能组件总出货量为2.068吉瓦，环比增长19.3%，同比增长29.3%。

晶科出货量的持续扩大，与公司前几年的前瞻性布局相关。她表示，公司早已决定不依赖大的单一市场，提前在南美、中东、东南亚等区域开始布局。随着这些新兴市场区域的需求升温，公司的提前布局也尝到了甜头，晶科在部分新兴市场的占有率高达四成。

出货量的扩大，并不意味着公司短期内会迅速扩充产能。她说，公司对于扩产非常谨慎，主要是目前各主要光伏市场的供需形式尚不确定。

截止至2016年底，晶科能源的硅锭和硅片产能达到约5.0吉瓦、电池片产能达到约4.0吉瓦, 组件产能达到约6.5吉瓦。

晶科能源周二收报20.22美元。（完）