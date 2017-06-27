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达沃斯论坛：中国经济稳中向好态势不变 将保持宏观政策稳定--李克强
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2017年6月27日 / 凌晨4点18分 / 1 个月前

达沃斯论坛：中国经济稳中向好态势不变 将保持宏观政策稳定--李克强

路透新闻部

1 分钟阅读

路透大连6月27日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

他在大连举行的夏季达沃斯论坛上并称，世界经济有了回暖的迹象但并不稳定，复苏的动力仍不足，推进包容性增长，必须坚定推动经济全球化。各国都可从全球化中受益，当然有可能有不适应的问题，但问题本身不是全球化。而限制贸易自由，就会带来贸易不公平。

李克强同时指出，中国将积极主动对外开放，打造具有国际竞争力的营商环境，放宽外商股比限制。对在华外资企业一视同仁对待，鼓励外资将在华利润留在中国投资，所有外资企业的利润可按意愿自由进出，不会有任何限制。

他并强调说，中国金融领域的确有一些风险，但有能力守住不发生系统性风险的底线。中国将继续以市场化、法制化方式推进钢铁、煤炭等行业淘汰化解过剩产能，同时持续推进经济结构转型，推进创业创新，培育新的产业集群。

另外，衡量经济增长的主要指标就是就业，就业是包容性增长的根本，中国将坚持把就业置于优先发展的位置，确保每一个家庭至少有一人就业。

李克强并指出，应对气候变化是国际社会的共同责任，这也是中国转变发展方式的需要，中国将信守承诺说到做到。(完)

发稿 林琦；撰写 李宏薇；审校 张喜良

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