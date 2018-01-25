达沃斯论坛：欧盟领袖告诫勿重回国族主义 促加强国际合作驾驭全球化

路透瑞士达沃斯1月24日 - 多位欧洲领袖周三在达沃斯世界经济论坛告诫勿重回国族主义。法国总统马克龙和德国总理默克尔呼吁加强国际合作，以驾驭全球化的力量。

欧陆三大经济体领导人--默克尔、马克龙及意大利总理真蒂洛尼，在美国总统特朗普抵达达沃斯推销美国优先政策的前一天，发表了这些演讲。

特朗普自一年前上任以来，已让美国退出多项国际贸易及气候协定，并扬言废弃抑制伊朗核计划的协议。这些都让自二战以来就仰仗美国协助形塑国际规则的盟友感到不安。

马克龙呼吁以“全球契约”，来应对造成不均衡现象上升和民粹主义鹊起的经济势力。在整整一小时的发言中，他受到了来自企业执行长、银行家和重要学者的起立鼓掌。

“当前人们被告知，社会和财政问题的答案就是少作为、降税，这没有限度，就是竞相降低门槛和标准，”马克龙表示。数周前特朗普推动的大幅调降企业税获得通过，料将吸引投资流入美国。

“如果我们无法就国际合作的标准达成一致，我们将不能说服中产阶级和工薪阶层，全球化对他们有利。”

**以史为鉴**

默克尔在经历了数月国内政治僵局后重回国际舞台，她回顾了两次世界大战并质疑西方国家是否已从这些冲突中汲取了教训。

“我们看到民族主义和民粹主义抬头，许多国家出现了两极分化的气氛。”

“我们相信孤立主义对我们没有帮助。我们认为需要进行合作，保护主义不是解决之道，”她问道，“我们真的已经汲取了历史教训吗，还是没有？”

当被问及将向特朗普传递何种讯息时，意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)称，维护本国公民、企业和经济是合理的，但“这要有限度”。(完)