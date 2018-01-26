达沃斯论坛：巴黎有望几年内取代伦敦成欧洲最重要金融中心--法国财长

路透瑞士达沃斯1月26日 - 法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)称，巴黎有望在几年内取代伦敦，成为欧洲最重要的金融中心。

勒梅尔在达沃斯世界经济论坛上接受路透采访时指出，法国具有强劲的监管框架，总统马克龙正在实施亲商改革，而且巴黎是宜居之地。

“英退后将会有新的领头羊，”勒梅尔称。

“我认为法国有望在未来几年成为欧洲最重要的金融中心...”

目前有多个欧盟城市，包括巴黎、法兰克福、都柏林及阿姆斯特丹在内，都亟欲吸引英国退欧后想要留在欧洲单一市场的伦敦金融业者。英国预定在2019年3月退欧。

但初步迹象显示，2018年这些城市将仅见到工作机会缓慢流入，而不是大举移转，因英国退欧冲击料将比较温和，阻却业者大规模重新布署人力。

路透此前的一份调查显示，法兰克福是最受欢迎的地点，巴黎则是远远落后的第二名。

周一，也就是达沃斯峰会开幕前一天，马克龙在凡尔赛宫会见了一些银行和企业界高管，向他们推介巴黎。

参加这次会议的包括高盛(GS.N)首席执行官布兰克梵、以及摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙。

一名出席达沃斯论坛的美国银行业人士称，马克龙在凡尔赛宫的晚宴上给人留下非常好的印象。马克龙自己也曾就职于洛希尔银行。

但达沃斯的气氛用观望来形容是最贴切的。银行人士称，法国僵化的劳动法律以及相对较高的企业税仍然是进入巴黎的障碍。

“做决定之前，我们想要观望马克龙宣布的改革是否能持久，”该美国银行业人士表示。(完)