达沃斯论坛：美国商务部长称未挑起贸易战 但中国科技战略构成威胁

路透瑞士达沃斯1月24日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周三称，美国没有挑起贸易战，而是试图为全球商业创造公平环境，以及抵御中国的贸易保护主义，包括其在高科技产品领域构成的“直接威胁”。

前一天美国对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，总统特朗普宣称此举是为了保护美国就业。外界普遍预期他还将在钢铁、铝和知识产权方面采取进一步行动。

“很长一段时间以来，中国人非常善于鼓吹自由贸易，但是更加精于保护主义极强的行为，”罗斯称。

罗斯称，“下一个挑战”将是“中国制造2025”计划中对高科技领域的雄心，中国力争通过该计划打造成制造强国，“在大多数你可以说出和拼写出来的新科技领域赢得巨大的市场份额”。

“这是一种直接威胁。这是通过科技转移、不尊重知识产权、商业间谍以及各种不当做法来实现的直接威胁。因此不只是传统工业产能过剩问题。”

他说，美国贸易代表莱特希泽在努力调查知识产权问题，但预计他的报告短期内不会完成。

罗斯在达沃斯世界经济论坛时发表上述讲话，世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)称，他预计中国将反驳特朗普提出的贸易挑战。

“我认为中国将对这些投诉做出回应，称这符合规则，”阿泽维多说。

阿里巴巴集团(BABA.N)创始人马云周二稍早称，他被爆发贸易战的前景吓到了，他形容这将是一场灾难。

“如果你想发起贸易战，那很简单，但要消除它带来的痛苦，大约需要30年，”马云表示。

罗斯淡化了关于美国发起贸易战的看法。

“没人试图像大萧条期间的斯姆特-霍利那样，点燃一个庞然大物，”他指的是1930年上调数千种商品关税的斯姆特-霍利关税法。

但对于韩国称将向世界贸易组织(WTO)就美国对进口洗衣机和太阳能面板课征关税的决定提出申诉，罗斯给出了冷淡回应。

“他们可能(在WTO)得到一个有利的裁决，可并不意味着这是个正确的裁决，”他指出。(完)