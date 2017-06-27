达沃斯专访：中国共享单车企业OFO新一轮融资近完成 年底单车增逾两倍

作者 林琦

路透大连6月27日 - 中国共享单车领军企业之一的OFO（小黄车）创始人、首席执行官（CEO）戴威周一稍晚透露，该公司新一轮融资已接近完成，将利用融资继续迅速扩大单车投放规模，计划年底前公司单车投放规模达到2,000万辆，较目前的600万辆增逾两倍。

面对外界对于共享单车正玩“烧钱游戏”的质疑，他回应称，共享单车的盈利能力非常强，预计今年底前公司将实现财务盈亏平衡（break even），明年起经营收入将开始对资本开支有所贡献。

“其实我们的盈利能力非常强，...我们大量的钱花在买车上，其实也不是烧钱，而是买了更多的资产。”他在参加大连夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访时表示。

据其透露，目前该公司的每辆车平均每天会有3-5次出行，每次收费一元人民币。假设每辆单车的使用期为两年，每月损耗率5%的情况下，单车业务的利润率可高达六成。

持续性的让利营销和较高的维修损坏率，是影响公司盈利能力的两大问题。不过戴威称，目前公司的车辆坏损情况正朝好的方向在发展，维修率已由最初的两成下降至全国平均6-7%。

在2月完成D轮4.5亿美元融资时，OFO在30个城市投放50万辆车，日均订单一百多万单；经过四个月的拓展，目前OFO已在120个城市投放600万辆，日均订单2,500万单。该公司计划至年底，在20个国家的200个城市，投放2,000万辆单车，海外城市将由目前伦敦、新加坡等四个扩大至20个以上，柏林、巴黎等主要城市将会是海外扩张的首选目标。

下半年OFO将采购大量的单车，这需要更多资本投入。戴威透露，公司新一轮融资正在进行，已接近完成。不过他不愿透露更多融资细节。

从2015年10月起，OFO已进行了多轮融资，此前宣布的D轮融资达4.5亿美元，公司估值超过10亿美元，由DST领投，滴滴出行和中信产业基金等跟投。而OFO的最大竞争对手--摩拜单车本月宣布完成6亿美元的E轮融资。

**类似苹果与安卓**

摩拜创始人胡玮炜与戴威周一在共同参与达沃斯论坛活动期间的一张合影，迅速引起外界对于这两大共享单车巨头合并的猜测。之后，两位当事人在朋友圈迅速发图解释，这只是共同参与一场活动，“大家还是别借题发挥断章取义了。”

合并之说并非毫无根据，中国互联网业过去两三年已出现多起两强合并，例如生活服务平台美团与大众点评的合并，叫车平台滴滴与快的的合并。

戴威在专访中指出，美团点评、滴滴快的等合并，其动力都是为了降低获客成本、提高盈利能力；而共享单车领域本身的获客成本就低，有盈利的基础，合并的欲望并不强烈。

他将摩拜与OFO目前的商业模式形象比喻成目前智能手机业的苹果与安卓两大阵营。相对于摩拜单车的追求精致和商业闭环，OFO更关注规模扩张和平台开放。

他表示，未来OFO将不太会考虑以并购的形式扩张，而是尝试与一些区域性的共享单车企业合作；将会开放数据接口和提供流量，吸引更多共享单车平台一起加入。（完）