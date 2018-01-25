达沃斯论坛：美能源部长对沙特和俄罗斯称 页岩油荣景不会“搅乱”油市

路透瑞士达沃斯1月24日 - 美国能源部长培瑞(Rick Perry)对产油大国俄罗斯和沙特表示，他认为美国页岩油荣景不会搅乱油市，因为全球石油需求迅速增长，将消化新增供应。

达沃斯世界经济论坛期间，培瑞在与俄罗斯能源部长诺瓦克和沙特能源部长法力赫举行罕见的联合小组会上发表上述讲话。

“我认为美国页岩油产量不会搅乱油市。全球都在进行诸多改革，包括沙特、墨西哥和印度，这些改革有可能真的带动消费，”他说。

培瑞称，美国总统特朗普“美国优先”的口号意味着，首先是与对手竞争，包括油市对手。

“我们现在(的供应)有些过剩，而非短缺，但这对全球有利，”他补充称。

诺瓦克和法力赫均表示，市场过于关注美国页岩油产量的波动。美国页岩油产量仍只相当于全球产量的很小一部分。

法力赫说，墨西哥和委内瑞拉石油产量在下降，并预计未来25年全球石油需求将跳升，从目前的略低于1亿桶升至1.2亿桶/日。

美国页岩油产量今年料增加100万桶/日，从而将美国原油总产量推至远高于1,000万桶/日。

诺瓦克说，需求正在迅速增长，全球老旧油田正在枯竭，这意味着美国产量增长不太可能会让油市重新陷入供应过剩状态。

诺瓦克还说，当石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产协议到期时，石油生产商最终将回到直接竞争的状态，但他并未说明这种情况何时会发生。

法力赫说，OPEC及其非OPEC盟友可能会在2019年初非常缓慢且平稳地退出减产协议，以免影响到市场。(完)