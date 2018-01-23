欧洲股市：受美国政府结束停摆带动收高，德股DAX指数创纪录新高

* STOXX 600指数收高0.1%

* 多头对德股DAX指数的目标在14,000点

* 家乐福发布新计划，抗衡亚马逊

* EasyJet公布第一季业绩后股价跳涨

路透伦敦1月23日 - 欧洲股市周二涨至新高，此前美国参议院达成协议结束了政府三天来的停摆状况，而公司业绩也是市场焦点。

欧元区股指触及十年最高，德股DAX指数盘中跳涨至略高于13,596点的纪录新高；尾盘，德股DAX指数收高0.7%，而泛欧STOXX 600指数收涨0.1%。

“至于（德股）下一个目标，多头认为14,000点是一道障碍，”AxiTrader市场分析师Milan Cutkovic说，“以股市目前的人气来看，这在未来几周可实现。”

公司并购消息昨日助推市场上涨，今日企业发布的消息继续驱动股市的看多人气。

欧洲最大零售商家乐福称将缩减成本，将亏损的中国业务向新投资者开放，加大电商领域投资，以应对来自亚马逊的竞争。投资者这计划表示欢迎。

家乐福股价上涨3.2%，触及五个月高位。Bernstein分析师表示，这套战略计划“完全正确”。

电脑外围设备和移动扬声器制造商罗技(Logitech International)的涨幅居首，跳涨8%，此前公布营收好于预期，且上调公司财测。

Easyjet公布了第一季业绩后也大幅上涨，攀升5.1%。

英股富时指数收升0.21%，法股CAC-40指数微幅收低0.12%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)