德意志银行将公布2017年连三年亏损 执行长获利预期落空

路透法兰克福1月5日 - 德意志银行(DBKGn.DE)将公布2017年连续第三年录得亏损，未能像公司执行长原先预期的那样扭亏为盈，突显出这家德国最大银行在整顿过程中面临的困境。

该行周五警告，交投疲软、客户交易活动偏低，加上美国税改带来的15亿欧元(18亿美元)负面影响，恐将导致全年出现“小幅”亏损。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)曾警告，该行扭转颓势的过程将会艰辛而又漫长，不过他在7月时曾预期2017年可望重返获利。

该行的声明让投资者感到意外，其股价大幅下挫，收跌5.2%。

“股价的反应不言而喻，”一位在法兰克福的交易员表示，“投资者感到失望。”

股东表示，全年再次亏损将令克莱恩承压。

德国商报(Handelsblatt)援引Union Investment基金经理Ingo Speich称，“若该行与对手相比表现太差，又将会引发对其业务策略的争论。”

“2017年第四季交易环境的特征是，金融市场波动性较低，并且主要业务的客户活跃度偏低，”德银在声明中称。

德银表示，第四季债券交易部门的营收料较上年同期下降22%。

德银将在2月2日公布第四季和全年获利。该行2016年净亏14亿欧元，2015年净亏68亿欧元。

德银表示，美国将企业税率从35%下调至21%，转换成对整个集团的平均税率将在30-35%区间低端。

该行称，有效税率下降则需要对递延税资产的估值进行调整，对第四季获利造成负面冲击，但不会造成任何现金影响。(完)