英国震撼性大选结果让央行“直升机撒钱”的可能性变大--德银

路透伦敦6月12日 - 德意志银行分析师周一表示，上周令人震撼的英国大选结果出炉后，“直升机撒钱”变得更有可能了。“直升机撒钱”是指向民众提供更多现金，希望他们用于消费。

德银分析师Jim Reid和Sukanto Chanda认为，周四这场提前大选中年轻选民踊跃参与投票，这一迹象可能在英国甚至更大范围的政坛与市场中产生重大反响。英国执政的保守党在这场选举中丢失了议会多数席位。

两人在研究报告中写道，年轻选民的存在感增强，暗示经济政策有可能更加侧重于财富的再分配。同时，又因为不情愿疏远年长选民，意味着政要们在帮助年轻人时却难以向老年人抽税。

“简而言之，发达国家的政府可能普遍不得不增加支出，一直到如此高的债务水平意味着债券市场要出现问题，然后央行将被迫对这些债务进行货币化，”Reid和Chanda撰写的这份德银每日固定收益报告中写道。

“周四选举使得‘直升机撒钱’的情况更有可能出现...和量化宽松(QE)不同，直升机撒钱是央行购买能让支出增加...的债券。”

“直升机撒钱”会导致货供额永久性增加，并非发行债券暂时性提供资金、终究得加以偿还。(完)