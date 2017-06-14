德银下调人民币兑美元贬幅预测 预计中国经常帐户顺差缩窄

路透北京6月14日 - 大型投行--德意志银行最新报告下调对人民币兑美元贬值幅度的预测，料2017年贬至7.1元，2018年续贬至7.6元，2019年贬至7.9元；意味着人民币对CFETS篮子货币这三年的贬幅分别为1.7%、4.2%和5.6%。此外，预计中国经常帐户顺差在未来几年也将缩窄。

报告称，今年人民币出乎意料的强劲，主要得益于短期内有效的资本管控、非美货币的强劲，以及中国经济增速超预期和实际利率上升。

但是，这些因素可能无法帮助人民币在下半年和未来几年走强。德意志银行的经济学家和策略师认为，其它主要货币今年下半年将对美元贬值。此外，中国下半年经济增速料将放缓，这可能导致中国货币政策再次放松，实际利率下滑；而资本管控的效果在长期将减退。

报告并指出，中国服务贸易逆差自2010年起迅速扩大，2016年已经达到GDP(国内生产总值)的2.3%，超过中国货物贸易顺差的一半。中国服务贸易逆差中旅行消费在2016年已为GDP的约2.3%，2017年这一数据在继续增长。

报告认为，中国快速增长的服务贸易逆差主要源于境内房地产泡沫带来的财富增值效应。经测算，2016年中国一二线城市居民的财富增长中，来自房产增值的规模约为其可支配收入的两倍。这样巨大的财富效应导致中国一二线城市居民对境外教育、旅游和医疗等服务需求激增。

如果中国房价继续保持高位，那么中国居民对境外服务的需求会继续增加，但这将会对中国的经常帐户顺差施加压力。（完）