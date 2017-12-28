德国企业乐观看待2018年 技术劳工短缺为一大阻力

路透柏林12月27日 - 周三公布的调查显示，有超过半数的德国行业协会对美国保护主义政策和英国退欧不以为意，而且对它们自身情势的看法要比一年前更乐观。

位于科隆的IW经济研究所表示，让德国这个欧洲最大经济体的企业受到抑制的一大因素是技术劳工不足。

调查显示，48个行业协会中有26个的看法要比2016年底时来得乐观，有超过三分之二的协会预期，其行业中的企业明年产量要高于今年。

“尽管面对美国总统特朗普的保护主义政策以及英国退欧前景，但今年德国投资仍上升，且2018年将进一步增强，”IW在声明稿中表示。

只有两个行业持悲观看法，食品业担心竞争加剧及成本升高，合作银行业正苦于低利率和利润问题。

IW表示，提供了投资预估的47个工业协会当中，有24个预期其会员企业将调高支出水平。

让企业裹足不前的主要因素是熟练劳工的短缺，这是德国存在已久的担忧。

“如果有更熟练劳工可供聘用，德国经济的生产前景可能会更好，”IW主任Michael Huether表示。

多数分析师预期，2018年德国经济料连续第九年增长。本月稍早，德国经济研究机构Ifo预估明年经济成长率为2.6%，今年料为2.3%。

另一项针对多数为家族企业的820家企业的调查显示，69%预期明年的运营业务将有所改善，比率高于上年同期的59%。(完)