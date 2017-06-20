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Ifo将今年德国经济成长预估上调至1.8% 因内需旺盛且出口强劲
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2017年6月20日 / 早上8点20分 / 2 个月前

Ifo将今年德国经济成长预估上调至1.8% 因内需旺盛且出口强劲

路透新闻部

1 分钟阅读

路透柏林6月20日 - 德国经济研究机构Ifo将今年德国经济成长率预估从此前预计的成长1.5%上调至1.8%，因内需旺盛及出口强劲推动就业水平升至纪录高位。

Ifo经济研究主管Timo Wollmershaeuser周二在声明中称，“上半年经济表现非常好，这一动能将延续至未来一年。”

“上升动能是由国内经济推动，特别是建筑和消费，”他补充说。“但现在还加上了工业。欧元区和世界其他地方的经济出现改善，正在大幅提振出口。”

Ifo预计2018年国内生产总值(GDP)增长2.0%，高于此前预估的1.8%。

该机构预计今年就业人数将达到4,420万人的历史高位，去年则为4,360万。这将伴以通胀升高，今明两年通胀率料分别达到1.7%和1.6%，高于2016年的0.6%。

展望改善符合德国央行的预测，央行已将德国2017年经工作日调整的经济增长预估调高至1.9%，2018年预估为增长1.7%。

不过，德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)上周在路透访问时称，尽管经济数据稳健且信心指标乐观，但政府对增长前景仍维持较保守的看法。

德国政府之前在4月预估，2017年未经调整的经济增长率料为1.5%，2018年为1.6%。(完)

编译/审校 于春红/艾茂林/张若琪/高琦

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