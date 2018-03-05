焦点：坚持去杠杆中国今年预算赤字率降至2.6% 政策难改维稳基调

路透上海3月5日 - 中国2018年全国财政预算赤字率（占国内生产总值GDP的比例）下调0.4个百分点至2.6%，财政部表示，主要是中国经济稳中向好、财政增收有基础，同时为宏观调控留下更多政策空间。业内人士则指出，此举表明去杠杆、防风险成为今年调控政策的优先考量因素。

2017年3月14日，中国上海，浦东金融区。REUTERS/Aly Song

他们并认为，尽管对于财政政策取向的官方表述仍为”积极”，但降低赤字率表明，财政政策开始从此前几年的扩张态度逐步向中性回归；目前经济基本面稳定运行，只要未来经济增速不出现明显下滑，稳增长压力有限，政策面难现放松空间，仍会坚持维稳基调。

“感觉还是继续去杠杆，而且我觉得这个财政赤字率的下降幅度还是比较大的，M2(广义货币供应量)的增速也控制得相对比较紧一点。”德国商业银行中国首席经济学家周浩称。

中国财政部周一在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%，较2017年预算赤字率3%有所下降。

2018年安排中央财政赤字1.55万亿元；地方财政赤字8,300亿元，与上年持平，通过发行一般债券弥补。今年全国一般公共预算收入183,177亿元，增长6.1%；全国一般公共预算支出209,830亿元，增长7.6%，其中国防支出11,069.51亿元，增长8.1%。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，狭义口径的赤字率降幅较大，表明政府控制债务增长的决心很大，这也是降低中国整体杠杆率措施的组成部分。但最终政府杠杆的变化还要看包括专项金融债等广义口径的财政赤字率，预计整体上也会呈现下降趋势，这将对2018年的基建投资带来一定压力。

财政部表示，2018年积极的财政政策取向不变，要聚力增效，适度扩大财政支出规模，坚决遏制隐性债务增量；当前财政状况出现好转，各级政府仍要严控一般性支出。并继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度。

“2018年财政收入继续保持向好态势与财政支出快速增长并存，预算收支安排依然是紧平衡。”财政部称，“预算安排与绩效管理相结合，将有限的财政资金用在刀刃上。”

在税收改革方面，今年财政部将配合推进房地产税立法；推进综合与分类相结合的个人所得税改革，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项附加扣除；继续完善增值税制度，结合改革进程推进增值税立法工作。

刘东亮还谈到，今年经济增长目标设定在6.5%，是一个比较宽松的目标，按照当前的经济增长势头，比较容易完成，这是高质量发展的具体体现；也表明即使经济增长出现一定下滑，只要不低于该目标，政府就不会推出强刺激措施，2018年不太可能见到货币政策转向宽松。

尽管中国去年经济增速远超预期目标，但2018年政府工作报告依然将今年GDP增长目标设定在6.5%左右，并首次将城镇调查失业率作为预期目标，突显中国对民生收入和就业的重视正与经济增长速度保持同步。

国家发改委在提交全国人大审议的报告中则预计，2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增速均与去年实际增速基本持平。

财政部报告并称，中国2018年国债余额限额为156,908.35亿元，去年为141,408.35亿元；此外，2018年地方政府一般债务余额限额123,789.22亿元，上年为115,489.22亿元；今年地方政府专项债务余额限额86,185.08亿元。

**今年料将减轻税费负担1万亿以上**

财政部指出，2018年要合理安排收支预算和适当降低赤字率，为今后宏观调控拓展政策空间；结合完善税制，适时出台新的减税降费措施，大力降低实体经济成本。

财政部并表示，今年将按照三挡并两档的方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率；再次扩大享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围；实施企业境外税的综合抵免政策等；实施上述措施，预计全年再减税8,000多亿元。

加上进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费等各种收费，将减轻税费负担1万亿元以上。同时，统筹收入、赤字、专项债务和调用预算稳定调节基金，适度扩大财政支出规模。

恒丰银行研究院宏观经济研究中心蔡浩、高江谈到，2018年积极的财政政策取向不变，财政赤字规模保持不变，赤字率有所降低，符合中央政府对经济发展由高增速向高质量转变的判断。

他们并认为，财政部此次在报告中明确了减税规模，对激发企业活力、对冲美国特朗普政府减税政策将产生一定作用；而在地方转移支付预算方面，增速为近几年最高，反映了打好精准脱贫攻坚战的决心。

在中国经济持续稳中向好、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下，2017年全国财政收入增幅明显回升，同比增速升至7.4%，财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元，高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。

中国2017年全国财政预算赤字规模为23,800亿元，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%，与2016年预算赤字率持平。

**化解地方政府债务风险，增加专项债发行**

对于地方政府债务，财政部表示，防范化解地方政府债务风险，严禁各类违法违规举债、担保等行为；合理确定分地区地方政府债务限额，稳步推进专项债券管理改革，丰富专项债券品种。

要坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进，适度增加地方政府专项债券规模，优先支持地方在建项目平稳建设，2018年安排地方政府专项债券13,500亿元，比2017年增加5,500亿元。

恒丰银行蔡浩、高江指出，通过适度增加地方政府专项债券规模，可以加强财政政策调控的精准程度。

此外，财政部强调，要严堵违法违规举债的”后门”，绝不允许在法定限额外违法违规或变相举债。督促金融机构审慎合规授信，严格按照企业项目实际，而不是按照政府信用评估融资风险。

周浩认为，目前地方政府的债务置换已经接近完成，今年应该基本会结束，所以未来中央就应该不会再兜底地方政府的债务，这其实也是比较明确的一个信号。

中金公司固收团队最新点评预计，综合国债和地方债来看，今年利率债的净增量仍比去年多一些，在银行配置需求偏弱的背景下，供需关系仍有一定压力，尤其是二季度发行高峰来临的时候会有所体现。二季度供给开始释放的情况下，债券收益率可能还会小幅回升，但幅度可控。

财政部并指出，要进一步优化地方债发行管理机制，统筹运用银行间和证券交易所两个市场，推动在商业银行柜台销售地方政府债券，提高地方债流动性。完善政绩考核体系，坚决查处各类违法违规融资担保行为。

同时用好中央财政专项奖补资金，支持钢铁、煤炭行业去产能，推动煤电行业化解过剩产能；加大”僵尸企业”债务重组力度，加快市场化法治化债转股步伐。

今年财政工作其他主要内容还包括：在部分地区开展个人税收递延型商业养老保险试点；进一步完善国债收益率曲线，加强国债市场建设；抓紧制定中央与地方收入划分改革方案等。（完）