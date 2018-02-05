戴尔称正在评估IPO或者与威睿进行合并

路透2月2日 - 美国电脑生产商戴尔周五称，正在评估首次公开发行(IPO)，或者与其子公司商业软件供应商威睿(VMware)(VMW.N)进行合并。

戴尔面临沉重的提升盈利压力，其在2016年以670亿美元并购数据存储供应商EMC Corp后负债累累，受到价格竞争激烈的影响没能达成财务目标。

如果与威睿合并，戴尔将可染指威睿的116亿美元现金，削减525亿美元的债务。上月的美国税改后，受到利息支出扣抵上限的影响，偿债成本变得更昂贵。

两者合并也将使戴尔成为一家上市公司，为私募股权公司Silver Lake出脱持有的股权提供了渠道。2013年时，Silver Lake在249亿美元杠杆收购案帮助戴尔执行长Michael Dell将公司私有化，从而持有戴尔的18%股份。

锁定条款禁止戴尔在9月前买断威睿剩余的股份。在此之前达成的任何合并协议，将不得不以威睿收购戴尔的构架进行，即所谓的反向合并。

“我们认为，戴尔被其持有多数股权的子公司威睿反向并购，对戴尔和Silver Lake而言可能是最有益的选择，”富国证券分析师在研究报告中写道。

一位知情消息人士周四告诉路透，戴尔在考虑一些战略方案，包括进行首次公开发行或出售资产，以及与上市子公司威睿进行合并。消息人士对路透称，威睿可能组建特别委员会来考虑与戴尔的合并。

戴尔周五补充说，尚未作出任何决定，公司可能最终会在当前的构架下运营。

威睿股价周五跌2.4%，收报122.72美元。(完)