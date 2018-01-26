戴尔在考虑IPO以及合并VMware等战略方案--消息人士

路透1月25日 - 一位知情消息人士周四告诉路透，个人电脑制造商戴尔科技在考虑一些战略方案，包括进行首次公开发行(IPO)，以及与其于纽约上市的子公司VMware Inc (VMW.N)进行合并。戴尔持有VMware多数股权。

这位消息人士称，戴尔也在考虑出售子公司Pivotal Software Inc。由于讨论保密，该消息人士不愿具名。

有关戴尔在探索方案的消息，华尔街日报(WSJ)和彭博稍早前曾有报导。

据彭博引述知情消息人士报导，戴尔董事会将于本月稍晚会晤，讨论相关方案，并称该公司也有可能决定目前什么方案也不采纳。

因目前不在工作时间段内，未能立即联系到戴尔置评。

戴尔执行长Michael Dell在Silver Lake的协助下，于2013年以250亿美元将戴尔私有化。

2015年戴尔以670亿美元收购数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC)EMC.N，成为科技业史上最大规模的并购，并借此转型成为快速增长的企业数据管理和存储市场上的一大巨头。

收购进行之时EMC还拥有VMware Inc的多数股权，后来所有权转给了戴尔。VMware是基于云技术的虚拟化软件商。

VMware股价过去12个月中涨幅超过62%，周四一度触及纪录高位。(完)