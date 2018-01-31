中国消费品及机械零部件等出口料成贸易主要动力--DHL报告

路透上海1月31日 - 全球物流巨头DHL周三首次发布其编制的“全球贸易晴雨表”报告预期，中国的出口，特别是消费品、机械零部件和化学品等产品，将成为中国贸易近期增长的主要动力。

该份由DHL与埃森哲联合发布的报告，采用中国、德国、日本、美国和英国等七大经济体及由近150个垂直行业的数据，以“自下而上”方式编制而成。这份基于大数据和人工智能的分析报告将每年发布四次，期望借此预测未来三个月全球贸易动态和经济走向。

DHL全球货运亚太区首席执行官（CEO）梁启元在新闻会上表示，“随着中国经济日渐转型为以消费及服务为核心驱动的模式，海运贸易的增长明显下降。”

该报告指出，由于中国对工业原材料的需求下降，使得中国海运贸易正失去增长动力。而中国的消费品、机械部件和化学品制品是推动中国航空贸易，特别是空运出口的重要动力，部分抵消了工业原材料进口疲软的负面影响，并将成为中国贸易近期增长的主要动力。

中国海关总署数据显示，2017年中国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，同比增长14.2%，系2015年以来首次增长。

梁启元表示，本次编制的指数结果，反映了中国在向全球进行高品质产品输出方面的推动，以及提振国内消费支出方面的努力。虽然中国对基础建设的投入有所放缓，但是中国消费与工业出口仍然势头强劲，全球企业仍将有机会从中国采购更多高质量的产品和原材料。

DHL是德国邮政敦豪集团旗下的知名物流品牌，提供服务包括国内与国际包裹递送、电子商务递送服务、国际快递、海陆空货运及工业供应链管理等。（完）