戴乐格挫跌24% 因担心客户苹果自主开发电源管理芯片

路透伦敦/法兰克福12月4日 - 芯片厂商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor) (DLGS.DE)股价周一挫跌约24%，此前该公司首次承认，头号客户苹果(AAPL.O)可能自主开发用于iPhone的电源管理芯片。

戴乐格股价自4月以来已经缩水一半，原因是投资者担心苹果正在开发自己的电源管理芯片。分析师估算，戴乐格逾一半的营收来自向苹果供应电源管理集成电路(PMIC)。

戴乐格半导体称，现有的供应协议在2018年没有风险，与苹果合作设计“2019-型产品”目前处于后期阶段，可能会在明年3月前签订商业合同。

“我们的立场依然是，我们没有看到同苹果的关系有任何实质性变化，”执行长Jalal Bagherli在电话会议中对投资者称。

但该公司承认：“苹果拥有内部设计PMIC的资源和能力，而且可能会在接下来几年做此事。”

苹果未予置评。

日本经济新闻上周援引一位消息人士报导称，苹果从明年开始将生产大约一半的iPhone电源管理芯片。另一位消息人士称，这可能会推迟到2019年。

“即便戴乐格在2019年安全无忧，但人们会质疑他们在2020年是否安全，还会质疑2021年，”瑞士信贷的分析师Achal Sultania称。(完)