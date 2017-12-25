点融网输出金融科技 利用区块链为大连建民间借贷数据平台

路透上海12月25日 - 中国知名网贷平台--点融网开始尝试输出金融科技，近日与辽宁大连金融发展局等签署合作备忘录，包括利用区块链技术在大连搭建统一的民间借贷数据平台和供应链贸易平台。

据公司周一新闻稿，点融网还将与大连金融产业投资集团共同在大连市成立互联网金融产业专项投资基金，重点投资互联网金融科技项目和企业。

“此次与大连市金融发展局、大连金投的合作是点融在金融科技创新上的一次重要实践。和大连的合作成功后，相关经验也将会复制到中国乃至全球的其他城市。”点融创始人、董事长苏海德指出。

大连金投集团是由日本最大的非银金融机构欧力士集团(8591.T)与大连三寰控股公司、大连市建设投资集团公司、大连融达投资有限公司共同发起成立。

根据合作备忘录，点融将利用区块链等金融技术，为大连市监管机构提供统一的民间借贷数据平台，使监管机构和政府能够更及时全面地掌握当地民间借贷活动的信息，从而及时做出针对性的政策扶持引导或者风险防控措施。

同时，也将在大连搭建供应链贸易平台，利用区块链等先进技术协助中小供应商借助供应链终端核心企业的应付账款信用来融资。

点融在区块链等金融科技的研发及应用起步较早，2016年12月点融加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger（超级账本）区块链项目，点融网由此成为国内首家加入该项目的P2P公司。之后，点融又与富士康共推区块链金融平台，在业内首次借助区块链技术破解供应链金融和中小企业融资难题。

点融网近年来发展较快，先后获得老虎基金、渣打银行(STAN.L)、中国互联网金融科技基金等机构投资，2015年8月渣打等共同向点融投资2.07亿美元，创下当时国内P2P业内最大单笔融资纪录；今年8月初点融宣布完成2.2亿美元D轮融资，投资人包括新加坡政府投资公司、中民国际租赁公司和韩国Simone投资管理公司等。（完）