点融网收购夸克信贷工场 扩大信贷资产来源助加速扩张

路透上海7月13日 - 随着中国网贷平台整改截止期的临近，优质信贷资产的争夺开始升温。知名网贷平台点融网周四宣布，并购其同行夸克金融旗下夸克信贷工场及其相关网点和团队，这将有助于扩大点融网小额信贷资产的来源，加速业务扩张。

银监会及工信部等四部委去年8月发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，要求同一自然人在同一网贷平台的借款余额上限不超过20万元人民币，单一法人借贷上限为100万元。该监管办法给予各网贷平台不超过一年的整改期，目前离整改截止期仅有一个多月时间。

公司新闻稿称，此次收购预计于第三季度完成。合并后，双方将继续强化包括信息收集、贷后管理等全流程服务的能力，并通过人机结合等形成更精准的风险定价，最终以更低的运营成本、更高的运营效率，产出更多、更优质的普惠金融资产。

新闻稿指出，这些资产将同时提供给点融和夸客金融的投资人用户，并为他们提供投资回报。在条件合适时，还将向其他平台和渠道输送。

夸客金融目前覆盖国内47个城市，有71家借款人服务中心，这些服务中心为客户提供借款信息收集等服务。夸克信贷工场通过互联网技术辅助，提高借款信息处理效率和信息审能力，大量产生小额信贷资产。

近阶段，国内对网贷平台监管趋严以及宜人贷(YRD.N)、信而富(XRF.N)等网贷公司陆续上市，群雄混战的国内网贷市场正蕴酿变局，不少网贷平台均加快了发展布伐。由美国老虎基金和渣打银行(STAN.L)投资的点融网，开始第一次借助并购，加速其扩张步伐。

点融网近年来发展较快，先后获得老虎基金、渣打银行、中国互联网金融科技基金、渤海金控(000415.SZ)等机构投资，2015年8月渣打等共同向点融投资2.07亿美元，这是国内当时P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。（完）