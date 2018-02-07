滴滴出行启动共享汽车平台 与比亚迪等12家厂商结盟

路透上海2月7日 - 中国领先的一站式移动出行平台--滴滴出行周三宣布启动共享汽车平台，首期与北汽新能源、比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等12家汽车厂商达成战略伙伴关系，建设新能源共享汽车服务体系。

据公司新闻稿，滴滴共享汽车平台将运用自身大数据技术能力，深入把握客群属性，实现智能的全局网络调度。该平台将对汽车厂商的分时租赁服务开放；厂商为用户提供共享汽车车源，并为平台和合作伙伴提供金融和保险等服务。

新闻稿指出，滴滴出行首期已与北汽新能源、比亚迪、长安汽车(000625.SZ)、奇瑞、东风乘用车、一汽、吉利(0175.HK)、华泰、江淮、起亚、雷诺-日产-三菱、众泰等12家汽车厂商达成战略伙伴关系。

未来还将与汽车交通能源和售后市场服务商展开合作，以整合车辆、资金、停车场、充电站点、加油站、维保等资源。

新闻稿并称，基于移动互联网的实时共享汽车服务，已成为私人拥有汽车的重要补充。根据GM Insights研究，预计2017-2024年全球汽车共享市场的年增长率将达到34%；中国市场年增长率将超过40%。

滴滴出行目前为逾4.5亿用户提供出租车、快车、专车等出行服务，日订单达2,500万。平台拥有超过2,100万车主及司机，服务覆盖全球逾1,000个城市及全球超过70%的人口。（完）