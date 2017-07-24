滴滴和软银联合投资20亿美元予东南亚按需出行平台Grab

路透上海7月24日 - 中国领先的一站式移动出行平台--滴滴出行周一宣布，其和软银集团(9984.T)将向东南亚领先的按需出行和移动支付平台Grab联合投资20亿美元，成为Grab最新一轮融资的联合领投方。

该公司新闻稿称，Grab最新一轮融资预计总额达25亿美元，是东南亚地区有史以来最大规模的单轮融资。融资完成后，Grab继续强化在地区互联网经济中的领先地位，为消费者提供安全的交通和金融产品，并不断创造新的就业与增长机会。

Grab集团首席执行官（CEO）和联合创始人陈炳耀表示，“在这两家企业的支持下，Grab将继续巩固在共享出行方面绝对领先的市场地位，并在此基础上，让GrabPay成为东南亚地区首选的移动支付解决方案。”

Grab运营着东南亚最大的交通网络，是该地区活跃度最高的移动平台之一，总下载量超过5,000万。公司拥有该地区规模最大的车队，超过110万名司机在东南亚七个国家65个城市提供专快车、顺风车、摩托车、出租车和拼车等服务。

Grab日订单量近300万，在当地第三方出租车打车市场占有95%的份额，在私家车打车市场占有71%的份额。2016年12月，Grab也推出了无需现金的充值支付方式GrabPay Credits。（完）