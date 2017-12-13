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神州数码拟46.5亿元收购启行教育 并配套融资近10亿元
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December 13, 2017 / 1:13 AM / 2 days ago

神州数码拟46.5亿元收购启行教育 并配套融资近10亿元

1 分钟阅读

路透上海12月13日 - 中国神州数码集团股份有限公司(000034.SZ)周二晚公告称，拟以增发A股和支付现金的方式，收购广东启行教育科技有限公司100%股权，标的资产估值为46.5亿元人民币；同时公司拟配套融资至多9.66亿元。

神州数码称，2016年公司前次重组完成后，成为国内领先的IT产品分销及服务商。通过本次交易，公司将进行教育服务行业，打造“云+教育”复合发展模式，并结合已有的智慧校园业务，整合教育渠道合作伙伴、解决方案、云计算等资源，逐步完善在智慧教育的产业布局。

公告显示，神州数码以18.3元/股的价格增发2.0365亿股，其余9.23亿元的对价以现金支付。同时公司以询价方式增发A股筹集配套资金，支付本次交易的现金对价及相关中介费用和税费。

    启行教育是国内知名的国际教育机构，为客户提供出国咨询和考试培训等国际教育相关服务。启行教育股东方承诺，其2017年及2018年承诺净利合计为5.2亿元，2017年至2019年承诺净利合计为9亿元。若在业绩承诺期内实现利润低于承诺数，将按缺口数的2.5倍以现金补偿。

    不过，交易各方亦约定，一旦实际净利超出承诺，将按超出部分的35%给予业绩奖励，总额不超过9.3亿元，奖励对象为2019年底仍在启行教育留任的管理层人员。

    神州数码称，本次交易前，郭为及其一致行动人共控制上市公司28.19%股份，交易完成后，郭为仍控制公司21.5%股份，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

    神州数码9月底开始停牌，筹划资产重组，停牌前收报21.6元。因深交所需对公司重组材料进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完）

    发稿 林琦; 审校 张喜良

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