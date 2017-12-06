焦点：迪士尼竞购福克斯资产的形势有利--消息

路透12月5日 - 知情人士周二称，华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在购买二十一世纪福克斯(FOXA.O)资产的竞争中处于领先，不过对手康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)仍在积极争取。

资料图片：2009年5月，美国加州伯班克市，华特迪士尼总部。REUTERS/Fred Prouser

其中一名消息人士称，控制福克斯的默多克家族倾向于同迪士尼达成协议，因为相比康卡斯特，其更希望持有迪士尼的股票，而且与迪士尼的协议预计更容易获得美国反垄断监管部门的放行。

不过消息人士称，迪士尼和福克斯尚未达成协议，一些问题还有待充分协商。

消息人士要求匿名，因为协商处于保密状态。福克斯和康卡斯特未予置评，迪士尼未立即回应置评请求。

Pivotal Research分析师Brian Wieser称，福克斯估值被认为相比同业偏低。

“今年初，福克斯是我持有的唯一一支买进评级股票，因为相对于其他同业，它的股价明显偏低，”Wieser表示。

福克斯执行长James Murdoch周二在纽约的瑞银全球媒体与通讯大会发表演说时，对有关出售业务可能性的报导未予置评。

“检视哪些东西可以为股东创造最高的价值，总是一件好事，”他对与会者表示。

CNBC周二稍早报导称，迪士尼以超过600亿美元收购福克斯旗下的电影公司与电视制作资产的交易，最快可能在下周敲定。

福克斯股价收盘跌0.3%，迪士尼收挫2.72%，康卡斯特下跌1.98%。

市值约1,660亿美元的迪士尼，将收购福克斯的FX和国家地理频道、电影公司、在印度的Star网路，以及欧洲付费电视供应商Sky PLC (SKYB.L)的股权。

福克斯预期其收购Sky其余61%股权的交易将在2018年上半年获批。消息人士对路透表示，对福克斯的任何交易将会包括收购Sky其余股权的交易在内。

消息人士表示，福克斯将会保留新闻和商业新闻部门、旗下广播电台及FOX体育台。

路透在11月报导称，康卡斯特已表达对福克斯资产的兴趣。康卡斯特是美国最大的有线服务提供商，市值约为1,880亿美元。

这些资产将提供康卡斯特和迪士尼机会，得以扩大其国际经销范围。(完)