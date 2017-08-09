迪士尼将停止向Netflix提供新影片 拟成立自有流媒体服务

路透8月8日 - 全球最大的娱乐企业--华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)从2019年起将停止向Netflix(NFLX.O)提供新电影，并推出自己的流媒体服务。该公司试图抓住抛弃传统电视的数字节目观众。

迪士尼周二与季度财报一同公布的这一决定，是仔细考量后的冒险行动，认为长期来看从自身节目订阅中取得的获利，要高于向Netflix等服务公司出租影片的获利。

反过来，Netflix及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和时代华纳(Time Warner)(TWX.N)旗下HBO等对手则拿出数以十亿美元计资金购买和制作自己的内容，直接提供给消费者。

投资者担心，迪士尼进入拥挤不堪的“已饱和”订阅市场，以及支持自有流媒体服务的技术成本，将会影响获利。

迪士尼股价在美股盘后交易中大跌4%。Netflix下滑2.89%。

Netflix淡化迪士尼声明的影响，称其将继续与迪士尼在全球开展商业往来，包括与迪士尼旗下漫威电视(Marvel TV)的关系。

迪士尼公布季度获利下降近9%，因节目制作成本上涨，且旗舰体育频道ESPN订户减少。

该公司在截止7月1日的第三季营收小幅下滑至142.4亿美元，上年同期为142.8亿美元。

可归属于该公司的净利降至23.7亿美元，合每股盈余(EPS)1.51美元，上年同期分别为26亿美元和1.59美元。(完)