迪士尼季度获利优于预期 受惠于主题乐园业务表现强劲

路透2月6日 - 华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)周二公布季度获利优于华尔街预期，因主题乐园业务表现亮眼，弥补了广播及有线电视业务的下滑。

迪士尼股价盘后上涨约1%至107.28美元。截至周一，迪士尼股价今年跌幅已达2.6%，道琼工业指数跌幅则为1.5%。

迪士尼公布，10-12月经调整每股盈余为1.89美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师所预估的1.61美元。

该公司还宣布已延揽HBO热门影集“冰与火之歌：权力的游戏”的编剧搭档David Benioff和D.B. Weiss，他们将为迪士尼制作“星际大战”新系列电影。

迪士尼正致力于自传统媒体公司转型为数位娱乐企业龙头，以期吸引那些喜欢从Netflix (NFLX.O)等线上服务观看电视节目及影片的观众。

迪士尼12月宣布以524亿美元从21世纪福克斯手中收购电影、电视和国际资产，迪士尼将得以向线上观众提供更多节目。

媒体网络部门获利下降12%，主要由于美国广播公司(ABC)获利下降。ABC广告营收下滑，且制作成本减记提高。

12月止当季，迪士尼净利为44.2亿美元，营收增长3.8%至154亿美元。分析师平均预估为营收154.6亿美元。

美国税改将给迪士尼带来16亿美元的好处。

迪士尼称，其主题公园业务季度营业利润为13亿美元，受益于公园游客数冲高，以及圣诞和新年假期期间的游轮预订业务。

此外，迪士尼指称，电影制作部门营业利润下降2%至8.29亿美元。(完)