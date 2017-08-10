迪士尼计划自建流媒体服务平台 相关风险导致股价挫跌

路透8月10日 - 全球最大的娱乐公司华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)计划推出自己的数字电影和体育节目服务，意味着它必须学习如何吸引视频流订阅用户，并在竞争激烈的市场留住这些用户。

迪士尼做出重大战略调整，周二宣布将在明年推出体育频道ESPN的串流服务。随后在2019年迪士尼和皮克斯(Disney and Pixar)也将推出类似的影视节目服务。

虽然许多分析师为这些努力的长期目标叫好，但迪士尼是否有能力弥补失去的那些来自Netflix(NFLX.O)和其他来源的营收，则存在不确定性，这令投资者感到担忧。迪士尼股价周三收低4%。

大多数人认为，迪士尼需要对将观众从付费电视方案转移到点播数字视频这点做出反应，而这个转变已经损及迪士尼的一大收入来源--ESPN。

但迪士尼将在向客户直接出售产品方面遇到新障碍。该公司在出售订阅服务方面经验相对欠缺，尽管它拥有在英国运营名为DisneyLife的数字服务的经验。

迪士尼还得投资技术。在周二宣布的计划中，迪士尼称将以15.8亿美元取得美国职棒串流视频企业BAMTech的多数股权。BAMTech将为新的流媒体服务提供技术。

迪士尼将从2019年起停止向NetflixNFLX.O提供新电影。双方在2012年宣布合作协议的时候，分析师曾经估计迪士尼每年可从Netflix获得约3.50亿美元。

如果迪士尼每月收费5美元，将需约580万订户才比得上来自Netflix的收入。若是月费为10美元则需要290万订户。

根据穆迪投资服务公司分析师Neil Begley，迪士尼电影潜在订户包括家中有2-14岁儿童的2500万个美国家庭，还有多达6,000万的迪士尼和皮克斯粉丝。

“培养观众需要时间，”Neil Begley说。“如果5-6年内能够有15%甚至20%的覆盖率，就可以说相当成功了。”

Begley估计，迪士尼可能一开始会采取低价策略来吸引用户尝鲜，最终月费可能定在6-9美元。(完)