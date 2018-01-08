焦点：全球不良债权基金再战中国 着眼2,560亿美元不良贷款市场

路透北京1月5日 - 经过10年的沉寂，全球不良债权投资行业的大腕目前正积极扩大在中国的交易，看好中国将切实发展不良资产市场，以处置中国官方数字高达2,560亿美元的不良贷款(NPL)。

2017年5月31日，人民币。REUTERS/Thomas White

随着中国银行业者核销呆帐飙升，以及迹象显示中国商业坏帐市场将深化，黑石集团(BX.N)和贝恩投资信贷(Bain Capital Credit)等集团在最近几个月纷纷展开第一波投资。

根据法律公司Alpha & Leader合伙人Tony Rao，橡树资本(OAK.N)上个月同意买下一不良债权资产组合，帐面价值为31亿元人民币(4.767亿美元)，为其第五笔交易。Alpha & Leader协助为该笔交易提供尽职调查。

Rao表示，2018年料将有更多的外资进入这块市场，尽管来自中国本土不良资产买家的竞争加剧，已将平均收购价推升到面值的50%以上。

橡树资本不愿置评。

中国2017年三季度末商业银行不良贷款余额为1.67万亿元人民币；不良贷款率1.74%。逾期贷款达到3.4万亿元人民币，逾期贷款技术上不被视为坏帐，许多分析师估计其真正规模要大上许多。

根据瑞银分析师Jason Bedford估算，2016年商业银行的贷款核销跳增50%至约1.4万亿元人民币。贷款核销是显示银行清理贷款程度如何的一个指标。

最早在10年前，以西方大银行为首的外资对中国不良贷款开始感兴趣，但随着交易无法落实成真以及法律上诸多不确定性，这股热潮已经退去。

但此后中国的不良债权收购市场已变得更加商业化。1999年，东方、信达、华融、长城四大金融资产管理公司(AMC)在国务院借鉴国际经验的基础上相继成立，分别负责收购、管理、处置中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行所剥离的不良资产。如今，这个市场至少已有55家地区性AMC，不良贷款的销售渠道多元发展至线上标售、地方资产交易所场外交易、以及不良贷款证券化。

“市场变得更加广阔，”DAC Management LLC总裁Phil Groves说。“有更多的资产，更大的组合、以及更多不同的信用类型可供购买。”DAC是一家主要侧重于中国的另类投资管理及坏帐管理公司，去年被黑石集团收购。

黑石集团8月时首次以1.95亿美元收购一批中国商业贷款投资组合，同月贝恩投资信贷(Bain Capital Credit)首度以2亿美元在江苏省收购一笔多数以地产支持的贷款。

贝恩驻香港的主管Kei Chua表示，该公司目前正观望其他地产支持投资组合，并建立贷款服务小组以处理未来的交易。

**区域性市场主导**

全球不良债权行业的人士表示，中国、特别是在沿海地区不断进行法务及结构性的变革，令他们感到振奋，这样的趋势已经带动专业估价人员及仲介的兴起，建立了可以查询所有权及债权顺位的资料库，同时法院实务上的明确性也提高。

外国投资人目前多进行地产方面的交易，因为这块市场的成熟度较高，同时担保品计算估值容易。根据Alpha & Leader的Rao，橡树资本最新的投资组合是包含珠江三角洲的178笔贷款，其中大多数、但非全数是由地产所支持。

不过多位基金经理及顾问表示，中国的不良贷款市场主要是由地方不良债权基金所主导，这些基金有许多是在过去两年成立，这导致行业竞争加剧，且使得不良贷款价格上扬。

一全国性的行业协会甫于两年前成立，但会员数已经从起初的200个增加至逾600个。

“还不存在一个全国性的市场，”Lakeshore Capital执行董事Deng Yanshan表示，该公司管理着25亿元人民币的基金。“这仍是一个地区化的业务，局限于各省、各城乡。”

国际业者亦必须因应汇率管制及取得相关的政府审批，这带来了执行上的风险，特别是时机及对冲成本风险，而本地的竞争对手则无需承担这类风险。

不过香港普华永道不良贷款专业合伙人Ted Osborn表示，全球不良资产的买家前景仍然看俏。

“当中国认真起来，且需要大量出售不良贷款时，外资仍是少数拥有有组织资金来做这件事的人。”(完)