香港金融：金管局与新加坡金管局合作开发基于DLT的全球贸易连接网络

路透香港11月15日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，与新加坡金融管理局于新加坡交换谅解备忘录，合作开发“全球贸易连接网络”，运用分布式分类帐技术（DLT）构建跨境基建，推动两地以至区内及全球的贸易及贸易融资业务数码化。

这是两地金管局上月签署金融科技合作协议后的首个策略性合作项目，旨在降低跨境贸易及贸易融资成本、提高安全性及效率。

香港金管局总裁陈德霖表示，“全球贸易连接网络正式推出后，将可助解决现时银行贸易融资业务采用纸本文件的低效率及高诈骗风险问题。”

他并指出，这项跨境基建很可能是全球首创的同类系统，香港的其他贸易伙伴地区在未来将可利用系统的开放式架构接入交换资讯。

香港金管局、新加坡金管局、香港银行同业结算有限公司及新加坡全国贸易平台项目办公室将成立联合工作小组以在初期推动项目，当完成制定有关管治架构及实施计划之后，小组在未来将会邀请其他市场参与。

新加坡金管局局长孟文能称，新加坡一直推动贸易数码化，全国贸易平台精简业务流程并加强风险管理，将为业界带来变革。是次与香港的创新合作项目，正好展示了两个亚洲区内的领先国际金融中心如何合作推动贸易及贸易融资业务转型。（完）

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