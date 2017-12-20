狗年展望：跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长

作者 孙琦子

资料图片：2016年1月，中国北京，美元、欧元、英镑、人民币、日圆和港元等币种。REUTERS/Jason Lee

路透北京12月20日 - 经过一年多严厉的资本管制，中国资本外流势头得到明显遏制，但代价也显而易见：中资企业对外投资急刹车，人民币国际化也按下暂停键。分析人士预计，美国税改和升息短期对中国跨境资本流动的冲击不会太大，而随着资本流动形势趋稳以及对外开放大旗下的资金持续流入，明年中国有望渐进放松资本管制，跨境资金流动的管理将实现“量入为出”。

他们并预期，随着国内金融市场的进一步对外开放，明年中国资本流入有望保持较好势头；而管制放松，以及对外投资政策更加确定和透明，意味着明年对外投资很可能呈现恢复增长。此外，汇率大起大落的两年也让市场主体得到了教育，预计更多企业在汇率风险管理中将更加理性。

“明年资本外流总体压力还是有的，资本账户会进一步开放，同时也会积极放开资本流入，量入为出，”渣打银行董事总经理、中国首席经济学家丁爽称。

他指出，过去几个月中国资本流动状况基本稳定，经常帐户保持顺差，外汇储备小幅增加，而央行也没有意愿继续积累外汇储备，一些抑制资本流出的临时性管制也在逐渐退出；随着明年A股纳入MSCI指数正式实施，加上中国债券市场逐步被国际主流债券指数接纳，将导致国际投资者对人民币资产的被动配置，带来一些资本流入。

华融证券首席经济学家伍戈也表示，资本管制对汇率影响是最大的，在资本管制强化的过程中，汇率是否能自由浮动意义不大；而从中国渐进式的政策演进来看，汇改之后汇率好不容易稳定住，肯定不会一下子放松，所以对汇率和资本管制的放松都会是一个渐进的过程。

中国商务部数据显示，今年1-11月中国实际使用外资(FDI)金额8,036.2亿元人民币，同比增长9.8%。这已经接近去年全年8,132.2亿元的吸收外资规模，表明中国市场对海外投资者仍具吸引力。与此同时，中国央行数据也显示，三季度末境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量持续增加，已经突破4万亿元。

不过，受制于更加严苛的对外投资政策，今年前五个月中国非金融类对外直接投资(ODI)同比大幅下滑，但之后随着管制的放松，从6月起单月ODI逐渐恢复到100亿美元上下，11月单月则大幅增至212.4亿美元，同比增长34.9%，为年内首次实现月度同比正增长。

中国央行行长助理张晓慧日前曾撰文指出，随着中国进出口规模不断增加，以及海内外资金往来越来越频繁，经常项目和资本项目之间很难严格区分，资本项目管制的效果不断递减，难度有所上升。资本管制不仅无法有效解决汇率失衡的问题，还容易授人以柄。此外，汇率市场化程度不高，管制减少的程度不够，金融市场开放程度自然也难以提高。

而中国资本管制放松的最新迹象是，据四位消息人士周二告诉路透，上海市金融服务办公室本周将恢复审查合格境内有限合伙人(QDLP)申请，各合格资产管理公司将获得5,000万美元的配额。而QDLP计划自2015年底进入非正式暂停状态以来，便无任何相关配额发放。

**ODI有望恢复增长**

2017年对中国企业海外投资而言无疑是非常困难的一年，国有和民营企业在今年的对外投资中都遇到资金出境的困难，而这些困难也增加了东道国对中国投资者的疑虑，经常需要中方很早把资金备投，或者打到国外，无形中增加了中国投资者的融资成本。

一方面内部资本管制层层加码，另一方面欧美对于中国资本的审查日益收紧，内外交困之下，今年中国对外直接投资呈现断崖式下跌。不过，随着对外投资规则的明确，以及“一带一路”战略的推进，加上今年低基数的因素，预计2018年ODI有望呈现恢复增长。

“我们在巴基斯坦的基础设施项目资金汇出就有问题，不让出。”一家国企投资总监称，“所以我们现在项目的盈利都不拿回来，防止以后用的时候出不去。”

而民营企业遇到的困难则更大一些。一些民营企业为了汇出资金不得不冒险利用贸易的方式将资金汇集至香港，再从香港对外支付，而这也是外管局一直在打击的行为。

“我们不得不把货物先进口到香港，再从香港进口到内地，这样就可以把钱支付给香港公司，再由香港公司汇至东道国。这样一来，仓储、人员、时间，是很大的一笔成本，但是不这样做，根本没办法把钱付给要买的工厂。”一位中国南部的小型民营企业负责人称。

中国发改委等部委8月发布通知称，将进一步引导和规范境外投资方向，重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。发改委和商务部等五部门12月发布《民营企业境外投资经营行为规范》，并表示对国有企业境外投资经营的行为规范也在制定中。

“明年海外投资应该会恢复增长，今年下降是一次性的调整，调整到位之后就会恢复正常。”丁爽称，“一带一路是国家大的战略，会持续推进，而和一带一路没有关系的投资也会持续进行。”

年利达律师事务所中国区管理合伙人方健也指出，发改委新规让对外投资政策更确定和透明，尽管跨境资本流动总体不会放松，但明年一些符合规定的项目应该可以走出去，这会鼓励一部分企业继续推进对外投资；另外，今年一带一路沿线投资只起了个头，明年开始会不断增长。

“现在很多企业也在观望，也有些企业觉得项目比较符合的话就已经开始动手了，因为目标不会等你。随着政策越来越明朗，投资者也会越来越有信心。”方健称，“我相信，随着政策越来越稳定，一些确实符合海外投资的鼓励项目，一定还会让做的。”

**美国税改对中国资本流动冲击可控**

美联储货币政策正常化正在推进之中，市场预计2018年美联储将加息三次，不过由于中美利差依然保持在较高的水平，预计对人民币汇率和资本流动影响不大。而备受关注的美国税改有望在本周内通过，将大幅降低企业税，但业内人士认为，这对中国资本流动的冲击短期亦可控。

民生证券研究院宏观固收研究主管张瑜在近期的报告中指出，税收并非跨国企业在华投资的决定性因素，美企在华投资主要原因是看好中国经济的增长前景、制造优势以及广阔的消费市场，因此美国税改并不会造成美国在华FDI大规模撤离。

“即使美国的减税政策能够顺利落地，在短期内也不会引起中国制造业的资本大迁移。”她并称，美国在劳工成本、技术工人储备、环保与法律成本、基建成本等方面同中国相比有明显的劣势，而中国拥有完整的产业配套和崭新的基础设施；另外，中国对外投资政策管理趋严而美国也在增强国家审查体系，因此，明年中国企业对美投资不会大幅增长。

根据上周五出炉的美国国会共和党税改立法议案正式概要细节，国会共和党达成的税改议案将从明年开始将美国企业税率下调至21%，并向“转嫁”所得(“pass-through” income)提供20%的减税。[nL4S1OF5MB]税收优惠力度之大，很可能吸引存量和未来增量的直接投资资金流向美国。

招商证券宏观分析师周岳也称，特朗普税改的直接影响主要体现为美国在华直接投资利润汇回的规模及其对人民币汇率和资本流动的影响，其估计美国在华直接投资的总规模在800-1,300亿美元之间，估计税改导致的美国在华直接投资利润汇回最多150亿美元左右，其中需购汇的部分应远小于此规模。

“短期看，特朗普税改对中国的间接影响主要体现在对美元指数的影响上。如果来自各国的海外利润大规模汇回美国可能显着推高美元，对人民币产生贬值压力。”他表示，“但我们估算，5,000-9,000亿美元可汇回的美国海外利润中真正需要发生兑换的部分可能仅占10%左右，也就是500至900亿美元。”

他指出，近期税改取得关键性进展后，美元指数表现得波澜不惊，也从侧面证明了国际市场对这一问题的看法和解读。

**“赚该赚的钱”**

不少企业在去年的人民币贬值和今年的人民币升值中遭受了重大的汇率损失，有的完全没有做汇率避险，而有的是在今年做反了套期保值的方向。经过两年大起大落的市场教育，相信会有更多的企业理解汇率风险难以预测，应该减少赌方向的心理，“赚该赚的钱”。

“很多企业今年都over hedge了，年初想着人民币要破七，没想到反而升值了5%，一下子就亏了不少。”一中资行外汇交易主管称，“还有些企业拿了很多美元在手上不结汇，还要通过CCS（交叉货币利率掉期）换人民币来发工资，这又是2%的成本，一来一回损失很大。”

他并指出，企业不吃亏是不会受教育的，有亏损才会吸取教训。小企业出于成本考虑不去套期保值，风险比较大；另外中国企业比较有观点，觉得自己能做出判断，最后肯定有亏钱的可能。

“对实体企业来说，金融是用来避险和锁定利润的，不能用来投机。中国的很多企业还是想赌，老问明年汇率怎么看，总是不赚应该赚的钱。”他称，“经过这两年的市场教育，希望明年企业能更加理性，赚该赚钱的钱。”

根据上市公司披露的半年报，今年上半年多家上市公司出现巨额汇兑损失，其中紫金矿业(601899.SH)汇兑损失4.98亿元，TCL(000100.SZ)汇兑损失2.02亿元，中工国际(002051.SZ)汇兑损失1.28亿元，而这些企业在2016年上半年都实现了汇兑收益。

“我们今年就没有和银行签远期结汇，年初6.94的时候手里没钱，过完年之后有钱了，银行的人又让我们晚点再签，结果一等就不用签了。”一位安徽的小型出口企业主称。他并表示，如果2018年汇率相对稳定，企业可能不会像今年这么保守，还是会做一些避险锁定成本。

丁爽亦指出，中国现在企业汇率避险做的太少，银行成本比较高，如果量比较大，参与的人多，有锁购汇的有锁结汇的，两股力量在市场上就可以抵消，这样能把汇率避险的成本降下来，这是最好的结局。（完）