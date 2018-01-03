狗年展望：中国A股价值投资风格日渐清晰 惟估值基本到位大盘难有起色

作者 张晓翀

资料图片：2015年9月，中国上海，人们走过上海证交所股票信息显示屏下方。REUTERS/Aly Song

路透北京1月3日 - 中国A股市场2017年逐步成型的价值投资风格，在新的一年里料将延续并日渐清晰。但由于市场整体估值已基本到位，加之国内经济增长乏力，金融去杠杆防风险压力不减下，大盘料难有明显起色。

业内普遍认为，2018年A股将进入盈利驱动阶段，不过目前市场整体估值水平已经隐含了较高的盈利增长预期，在宏观经济整体降温，政策监管依旧偏紧、资金面稳健中性的背景下，上市公司业绩增长将面临考验，而其中的佼佼者仍是择股的主要对象。

“2018年大的方向还是延续2017年的市场特征。”新时代证券证券研究总监孙卫党表示，“但2017年对一批有价值的股票已经挖掘得比较充分，2018年市场深度挖掘和个股的分化可能比2017年更明显。”

对今年A股的走势，国都证券研究所副所长肖世俊认为，2018年市场整体估值水平将较为平稳，上市公司业绩可能保持10%左右的稳健增长，沪综指.SSEC或将在3,100-3,700点之间运行，运行中枢在3,400点。

“估值很难往上提了，主要还是看业绩。”他称，2018年市场的看点主要在寻找业绩高速增长的公司上。

国信证券研报亦指出，2018年A股进一步提升估值的可能性不大，市场上涨空间主要来自于盈利增长。联讯证券研报预计，2018年A股将继续发扬价值投资的精神，对上市公司盈利增长预期是13%。

境外机构的观点也基本趋同。瑞银证券发表研报指出，考虑到全球经济增长预期稳定、全球收益率仅温和上升、中国政府防范系统性风险的努力、内地南下资金流强劲以及A股纳入MSCI等因素，A股估值有望维持在当前水平。

另外，市场普遍预计，2018年A股市场存量资金博弈的趋势特征将难以扭转，国家资金、机构资金、个人资金和外资流入A股市场的增量将较为有限，而资金利率上行的预期也将对投资者入市积极性形成抑制。

中国股市沪综指2017年全年累计上涨6.56%，其中以绩优股为代表的沪深300指数.CSI300则大幅上涨逾21%。全年沪综指振幅为14%，为史上最低。

**价值投资风格日渐清晰**

2017年A股市场以价值投资为核心的投资理念逐渐形成，2018年这一风格将日渐清晰。同时，A股国际化进程将进一步提速，以金融衍生品为特征的市场宽度和广度也将扩大，A股参与者的投资风格将继续调整转变并与国际接轨。

业内人士指出，外资机构资金配置偏重蓝筹股，随着其比例的抬升，A股市场生态开始重塑，以往题材投机炒作的市场风格开始让位于蓝筹成长股主导的价值投资，个人投资者随之开始改变投资风格。

野村中国股票研究主管刘鸣镝认为，A股投资者结构逐渐向机构投资者为主导的方向变化，这一趋势在2018年可能会更明显一点，机构资金更偏好价值型、高分红，风险较低的中大盘投资标的。

“我们在港股也看到这个趋势。”她说，投资风格的变化跟投资者结构和监管都有关系，同时更严格的行业准入标准和程序，更高的监管要求都令大企业更具竞争优势。

随着中国股市进一步对外开放，越来越多的外资机构进入A股，在带来偏重价值投资理念的同时，亦带来相对成熟和稳定的投资风格和交易策略，这也将对A股未来的走势产生相当的影响。

华菁证券资管部张斌表示，当前不少海外成熟的交易策略都开始在中国资本市场“本土化”，随着国内市场的快速变化，根据A股的特点，开发新的交易策略对投资者而言非常关键。

中国财政部副部长朱光耀此前表示，决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。证监会副主席李超也表示，将放宽证券业外资准入政策，推动境外上市备案制度改革，完善QFII和RQFII相关政策。

**业绩为王**

2017年A股板块轮动为主的行情和2018年上市公司业绩的分化，进一步加大了今年投资者择股的难度。业绩增长较为确定的行业板块将继续受到市场关注，而国企改革、科技创新、产业升级、环保等投资主题或将为公司盈利水平带来大幅改善。

不过，市场对于以业绩稳定着称的消费板块市场已出现分歧。分析师指出，虽然国内消费升级正持续进行，行业盈利有望保持较好增长，但2017年消费板块涨幅较大，部分投资者对2018年继续大涨的可能性存疑。

“明年可能就看谁的业绩增速高，中下游产业业绩改善比较明显一点。”肖世俊认为。

刘鸣镝则认为，中国经济产业集中度的提升将有利于龙头企业形成规模效应，进而增厚股东回报，当前集中度提升趋势开始由上游传导致下游产业，龙头股短期行情仍未结束。

消费蓝筹龙头股--贵州茅台(600519.SS)去年全年录得113%的巨大涨幅，公司预计2017年实现营业总收入600亿元人民币以上，利润总额同比增长58%左右；公司2018年将上调产品价格，预计业绩仍将持续高增长。

开源证券策略分析师杨海表示，尽管此前部分绩优公司涨幅较大，但市场资金可选择余地有限，2018年蓝筹股仍将上涨，而科技行业的龙头公司有望再获市场追捧。

瑞银证券预计，2018年国企改革、金融市场监管和环保相关的投资主题将继续有所表现。而荷宝看好的投资主题包括消费升级、供给侧改革、科技与创新、国企改革和制造业的升级。（完）