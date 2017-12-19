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狗年展望：台湾股市IPO欲振乏力 海外招商恐面临A股强力挑战
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December 19, 2017 / 4:03 AM / 2 days ago

狗年展望：台湾股市IPO欲振乏力 海外招商恐面临A股强力挑战

3 分钟阅读

路透台北12月19日 - 台湾股市上万点天数迭创新高，但今年首次公开发行(IPO)家数却不升反降，创三年新低。为达成2018年成长的政策目标，证交所将以〞长期耕耘东协经济共同体、开发美国潜力企业、稳固在中国台商市场〞作为海外招商推动三大主轴。

2017年7月27日，台湾证交所所在的台北101大楼。REUTERS/Tyrone Siu

惟市场人士认为，投资人认为海外企业资讯透明度不足令交投低落、承销商辅导意愿不高以及中国资本市场国际化的磁吸效应，料让企业来台IPO意愿难以提振，若不适时改变做法，台股恐难逃逐渐边缘化命运。

〞我感觉台股生病了，海外台商回来挂牌意愿也愈来愈低。〞一位长年在大陆辅导台商挂牌的证券商说。

他分析，虽然台股上万点这么久，但上市柜总共一千七百家企业中，居然有数百家的股价低于净值。显示台股逐渐失去了让企业藉由IPO与增资(SPO)让自身壮大的功能，有边缘化危机。

这位不愿透露身分的证券商指出，之前曾经辅导过一家大陆台资企业回台挂牌，这家公司负责人在挂牌典礼当时有感而发向他说，等的就是光宗耀祖的这一天。

〞但过没多久，他却打电话来骂，怎么股票一天成交没几张。〞他说。

之所以造成这种尴尬情境，一位大型证券商资深承销人士认为，主要是因为投资人认为海外企业透明度不佳，对买进态度较为保守谨慎。

〞2014年出现F-再生(1337.TW)因疑似财报不实被国际秃鹰狙击后，投资人就很少碰这类股票了。〞他说。

国外研究机构格劳克斯于2014年出具报告，指F-再生做假帐，并将目标价设定为零。此举令F-再生股价自近70台币崩落，截至目前也仅剩12台币左右。

此外，这位承销人士也指出，海外台商大多注册在免税天堂诸如开曼群岛等地，倘若要回台挂牌，整个架构必须重组，通常花在调整的时间就长达三到四年。

〞我搞那么久才收1,200万(台币)，辅导台湾企业虽然收500万但只要两年，而且可先在兴柜挂牌赚资本利得，海外台商却不见得想上兴柜。〞他说。

台湾证交所表示，今年预计有21家企业挂牌上市，最近三年则分别为21家、24家及25家。为提振IPO家数，本地工商时报报导，金管会主委顾立雄已订出明年上市及上柜目标家数各30家，兴柜35家的IPO目标。

**挂牌A股意愿更高**

随着大陆A股近期加快审批以及将于明年纳入MSCI指数，台股想吸引海外企业挂牌的难度也愈来愈高。

辅导海外企业来台上市的龙头业者--勤业众信上市柜委员会负责人谢明忠指出，去年下半年以来，大陆台商挂牌A股的家数已约10家，而累积过去10余年，总共也不过才30几家挂牌。

〞大陆A股上市之门打得更开，再加上本益比动辄40-50倍，与台湾的差距实在太大。〞他说。

而排队等着申请A股挂牌的台资企业，队伍也有愈排愈长的趋势。由国务院台湾事务办公室直接管辖的全国台湾同胞投资企业联谊会(简称台企联)，还成立上市公司委员会协助会员与政府有关部门沟通。

担任台企联上市公司委员会主任委员的李明贵表示，会员中想挂牌，并已开始进行股份改制的，大概有50-60家台商。

〞各产业都有，以科技电子业比较多。〞他说。

一位资深承销商指出，近期台商在A股上市的形式与规模产生变化，像是去年底从事无尘室工程的亚翔(6139.TW)，即成功分拆大陆子公司亚翔系统集成科技在上海A股主板挂牌，此举引起不少台湾上市公司注意，并有意比照办理。

今年5月，生产工业输送系统的艾艾精密(603580.SH)更在上海A股主板挂牌，创下中小企业先例。该承销商认为，不论是分拆大陆子公司或是让中小企业挂牌，凸显了大陆审批单位的观念已经转变，只要财务等各项资讯透明，并符合上市等客观要件，台商在大陆上市已非难事。

前述在大陆辅导台商挂牌的证券商也表示，不止台商，连外国企业都对A股跃跃欲试。他日前才应日本券商邀请去了趟当地对企业介绍A股。此外，一家美国汽车零组件制造商也找上门接受辅导准备申请上市。

    〞我不但要加强英文，还得练日文了。〞他说。

    中国证监会主席助理宣昌能日前表示，目前新股发行已经常态化，预计全年审结IPO数量及核准发行企业数量均将创下历史新高，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。

    **积极应对**

    面对A股的磁吸效应，证交所以鼓励有潜力挂牌的企业上市、在全球举办说明会吸引海外绩优公司来台上市、与承销商与会计师合作，发掘有潜力的公司予以辅导等方式因应。

    金管会主委顾立雄也表示，会推出弹性多元上市柜条件，如产业划分将增设电商类股，预计明年4月先在柜买中心推出，初期会有两家公司挂牌。

    对于主管机关的积极措施，曾担任证交所总经理的福邦证券董事长林火灯给予正面肯定。他指出，以往主管机关对上市柜认知标准比较单一，对于获利要求的豁免偏狭隘，但像美国却已让尚未获利的互联网、电子商务等业者股票挂牌交易，台湾资本市场应该要像国外一样更友善与开放。

    林火灯并建议，主管机关可以思考，对创投与PE(私募股权投资)能否有放松的空间，创投不但可以孵化新创事业、也能让旧事业复活，若能给更多空间，建立好退场机制，股票就可活起来。

    此外，一不愿具名的证券业人士认为，目前各国交易所合纵连横，分食大型IPO个案，但反观台湾交易所都关起门来自己搞，若继续如此下去，纵然能达到上市家数目标，但上市的案子也仅限于小型企业。

    〞像鸿海，旗下子公司都跑到大陆、香港了，因为台湾本益比低、募资金额也有限。〞该人士说。

    他并建议，台湾应该修改企业陆资比重的限制，现在大陆在国际市场影响力愈来愈大，台商、台资企业引进陆资的机率已愈来愈高，规则不改，等于将这些企业挡在门外。

    〞未来能否持续吸引人，关键在于自己。〞林火灯说。(完)

    记者 董永年; 审校 曾祥进

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