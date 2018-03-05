分析：美元前景变暗 笼罩贸易战阴影

路透纽约3月2日 - 如果美国总统特朗普对进口钢铁和铝征收高额关税的计划得以实施，美元可能面临阻力，其中最大的风险源于弥补美国赤字所需的资金流入可能锐减。

2017年6月22日，放置于美国地图上的美元纸币。REUTERS/Thomas White

一般来说，外汇市场不喜欢任何形式的贸易干预，美国政府此前采取的保护主义努力曾导致美元疲软。

“美国现在处于非常不稳定的境地，因为引入关税和采取这种保护主义路线正在给美国资产带来风险溢价。这些做法对经济增长不利，”道明证券(TD Securities)的北美外汇策略主管Mark McCormick表示。

实施进口关税可能会提高外国产品在美国市场的价格，导致美国的需求和进口减少。

道明证券的估计，小布什和克林顿分别在2002年和1995年实施的关税，导致美元整体下跌15%，尽管当时也有其他损及美元的因素。

分析师称，美元面临的最大风险来自资本可能外流。如果风险情绪严重恶化，将会碾压美元作为避险押注针对新兴市场的任何短期优势。

特朗普周四称，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

该消息宣布后，美元兑大多数货币下跌，兑日圆触及逾两年最低。

特朗普的言论在国际社会引起一片哗然，引发加拿大做出反应。加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)称，加拿大”将采取应对措施，以保护其贸易利益和劳工”。

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其他国家则已经在研究如何应对。欧洲已列出了适用关税的美国产品清单，如果特朗普让其计划付诸实施，他们就将对这些美国产品开刀。

与此同时，分析师也在关注中国将作何反应。中国目前为止是全球最大的钢铁生产国，但由于现行的各种贸易壁垒，中国在美国钢铁进口中仅占较小比例。

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分析师称，其他国家的报复行动可能导致资本撤出美国，而目前美国急需融资以弥补不断增长的双赤字。

过去五六年的资本流动形势已经发生变化，中国、日本等国和欧洲已经成为净债权国，有大量资金流向海外寻找收益率最高的资产。

另一方面，美国虽仍为全球最大经济体，但已经成为净债务国。分析师预计，未来两年经常帐和财政赤字与国内生产总值(GDP)之比将超过8%。

美国预算赤字扩大的部分原因是特朗普政府的税改和财政刺激措施。

为弥补这些赤字，美国需要从海外借款。分析师称，美国赤字中有大约60%需要通过向其他国家或外国机构融资来解决。

“美国贸易战的对象—主要是中国和欧洲—恰恰是其融资以弥补赤字所需要依赖的对象，”McCormick称。

**对经济成长不利**

另外分析师称，对美国经济成长的任何影响(尽管预计有限)，都可能削弱美元走势。

凯投宏观(Capital Economics)驻伦敦的美国经济学家Andrew Hunter称，虽然新关税的直接影响可能较小，毕竟钢铝产品仅占到整体进口的2%多一点，但这给使用这些产品的行业所带来的”连锁影响”要大得多。

他并称在保护主义措施预期影响下，美国国内钢铁价格年初以来已上涨20%，这可能给机械、机动车和建筑业等钢铁消费行业造成重大拖累。

“美联储想必会忽略进口钢铁价格上涨给通胀带来的一时影响，但由于国内(钢铝)生产商需求上升，由此给薪资和物价带来的任何上行压力，恐怕就难以忽视了，”Hunter表示。

这可能是预期美联储年内升息四次的又一个理由。但一些分析师称，这未必会提振美元，因为利率前景并不是由增长转强的预期所驱动，而是源自对财政和政治不稳定以及通胀失控的恐惧。(完)