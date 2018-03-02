汇市一周综述：美元因关税决定反弹暂歇 欧元聚焦政治形势

整理 白云

2017年4月28日，美元、欧元及英镑纸币。REUTERS/Dado Ruvic

路透北京3月2日 - 本周汇市聚焦美联储新任主席鲍威尔的首次国会证词，他讲话的整体基调保持了政策的连贯性，并发出他任联储主席以来的首个信号：特朗普政府的大规模税改和支出计划，并不会促使联储在短期内加快升息步伐。

他承诺将在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划，并承认美国经济近期已增强，这促使投资人押注今年美国将升息四次。美元受此激励上涨，周四触及六周高位，2月创出2016年11月以来的最佳月度表现。

本周出炉的美国经济数据稳健，亦强化对今年联储升息四次的预期，本可助推美元涨得更高，但特朗普周四宣布将对进口钢铝产品征收高额关税，引发贸易战担忧，打压美元结束反弹势头走跌。

从周末起，市场将陆续迎来诸多重大政治和经济事件。先是周日的意大利大选和德国联合政府协议决定，这两个事件将为欧元短期走势提供指引。另外中国即将召开”两会”(全国人大和政协)，讨论宪法修改、机构改革，还有包括央行行长和财长在内的重要人事变动，势将牵动全球金融市场的神经。

下周欧洲、日本、澳洲、加拿大、马来西亚等地央行将公布利率决定。澳洲、欧元区、日本将发布GDP数据，美国将公布重要的非农就业数据。此外还有多国央行官员将发表讲话。届时这些数据和官员讲话将为汇市交投提供更多有效指引。

**鲍威尔国会证词提振美元**

本周交易在对美联储主席鲍威尔首次国会证词的期待中拉开序幕。鲍威尔分别于周二和周四对美国众参两院发表了关于货币政策和经济的证词。他的国会首秀既没有火花也没有摩擦，与之前一些美联储主席被国会议员咄咄逼人地拷问形成鲜明对比。

他两次证词的内容大致相仿，总的来说，表达了他对美国经济的乐观看法，并暗示美联储今年将升息四次。美元受此激励，摆脱周初的疲态，轻快走升，周四涨至六周高位。

“他基本上是一个不偏不倚、‘保持航向’的继任者，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan说。“对市场而言，他的表现似乎令人放心且抱有信心。”

鲍威尔在成为美联储主席前，曾任美联储理事达五年多。他表示自12月以来，他对经济的展望已增强。投资者认为这一乐观言论可能暗示，鲍威尔对今年加快升息步伐持开放态度。

**关税决定打断美元反弹之势**

周四美国公布的经济数据稳健。一周初请失业金人数降至48年最低点，美联储青睐的通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数1月录得一年最大升幅。

再加上当天鲍威尔所作偏鹰派基调的国会证词，本可助攻美元升向更高水位，但特朗普同日宣布，将对进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税，以保护美国钢铝产业，打压美元指数从六周高位回落。

对进口钢铝征收关税，是特朗普兑现其竞选时制定的保护主义政策计划的首个重大举措。分析师称，如果由此引发贸易战，可能对经济造成不利影响。

“毫无疑问，市场担忧将会爆发贸易战，保护主义会引发外国企业的不满，”Stuart Frankel & Co的联席总裁Andrew Frankel说。

美元指数周五盘中跌0.15%，报90.193；欧元兑美元微涨0.08%，报1.2276。

**政局不确定影响欧元**

周三公布的数据显示，欧元区2月通胀放缓至14个月低点，凸显出尽管经济增长超过预期，欧洲央行为何仍对撤出刺激政策持谨慎态度。

欧元区2月通胀率从1月的1.3%放缓至1.2%，符合预期，但远低于欧洲央行长期以来都未企及的近2%的通胀率目标。

“市场正在消化欧洲央行最早在今年底前升息的可能性，所以如果该央行再度延长其购债计划并推迟到2019年升息，则可能令欧元承压，”Nikko SMBC资深策略师Makoto Noji在报告中称。

欧元本周周线或将跌约0.25%，周四欧元兑美元一度跌至七周低点1.2154美元。

欧元短线焦点在于周日将进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。

德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出决定，若同意组建执政联盟，将意味着总理默克尔获得第四个任期。

下周四(3月8日)欧洲央行将举行货币政策会议，路透从消息人士处获悉，此次会议将讨论微调沟通立场，但预计不会作出重大政策调整。(完)