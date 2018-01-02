第三季度美元在全球外储中占比降至2014年以来最小--IMF

路透12月29日 - 周五公布的数据显示，第三季度向国际货币基金组织(IMF)报告的全球外汇储备中，美元占比下降至2014年中期以来最小，欧元和人民币占比略有上升。

资料图片：散放的美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

美元占比为连续第三个季度下滑，但迄今为止仍是储备中比重最大的货币。

第三季度各国持有的美元储备升至6.13万亿(兆)美元，在已分配外汇储备中的占比约为63.5%，第二季度时为5.91万亿美元，占比63.8%。美元储备在2014年第二季度为4.49万亿美元，占比为63.05%。

全球外汇储备是各国央行以不同货币持有的资产，主要用于支持其负债。央行有时会动用储备帮助支撑本国货币。

第三季度欧元占比微升至20.0%，第二季度时约为19.9%。该货币占比在2009年曾达到最高点28%。

人民币占比在第三季度为1.12%，前一季度为1.08%。IMF从2016年第四季度开始公布人民币在央行储备中的比重。

日圆占比则从第二季度的4.6%下降至4.5%。

IMF数据还显示，第三季全球外汇储备增至11.297万亿美元，为2015年第二季以来最高，且超过前季的11.121万亿美元。

已分配外汇储备总额亦有增长，达到9.646万亿美元，前季为9.263万亿。

已分配外汇储备目前包括中国的部分官方储备，而全面的外汇储备分配数据披露需要两到三年时间。随着中国披露程度的提升，已分配外汇储备的占比从第二季的83.3%提高至85.4%。

全球未分配外汇储备，也就是尚未向IMF报告的储备继续下降，从第二季的1.859万亿美元降至1.650万亿。

未分配外汇储备仅占全球外汇储备总额的14.6%，低于第二季时的16.7%。外汇市场普遍认为，中国有部分储备在未分配池中。

去年被纳入储备构成的澳元和加元占比分别为1.8%和2.0%，略高于第二季。(完)