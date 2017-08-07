投资焦点：美元疲软并非经济疲弱信号 而是为全球股市上涨亮起绿灯

2017年6月22日，置于美国地图上的美元纸币。

路透伦敦8月4日 - 美元疲软所显示的完全不是美国经济困顿，或“特朗普折扣”效应显现，而是可能表明10年来最有利的投资环境有望再持续一段时间。

美国股市位于纪录高点，标准普尔500指数.SPX今年劲升10%，CBOE波动率指数之低前所未有。与此同时，美元指数今年下跌10%，跌至15个月低位。

美元是全球主要融资货币，所以投资者直到最近还在担心，美国升息和美元上涨的双重压力可能破坏全球股市的涨势。

今年下跌之前，美元指数已创下30多年来最佳三年周期表现。美元上涨说明全球金融环境收紧。

相反，摩根士丹利在报告中称，从对金融环境的影响来看，美元下跌2%就相当于美国联邦基金利率下调25个基点。

4月以来美元已下跌8%，同时美国升息预期下降，助力全球股市延续涨势。

本周，道琼斯工业指数.DJI历史上首次收于22,000点之上。

虽然对于美国总统特朗普能否长久执掌白宫、以及他推进重要改革的能力的怀疑之声也被列为不利因素，但人们愈发认为美元走势反映出全球经济处于强力扩张而通胀不足的状态。

“资产市场和美元在对同一件事做出反应，那就是全球经济进入金发女孩经济阶段(不过热也不过冷)，并且美联储将持续维持谨慎立场，”美银美林驻伦敦10国集团(G10)外汇策略主管Kamal Sharma说道。

投资者表示，美元还有进一步下跌空间，因其仍普遍被低估，并称这可能会扶助资产市场进一步走高。

国际货币基金组织(IMF)上周公布报告称，较于美国的短期经济基本面，美元被高估了10-20%。摩根大通追随经通胀调整的美元兑一篮子其他货币估值的指数仍接近其长期均值。

**前景靓丽**

美元最新下跌之际，正值美国以外地区的经济变得更加明亮，尤其是欧元区，这鼓励投资者押注美元将进一步走软。

三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦欧洲全球市场研究部主管Derek Halpenny称，自法国总统和议会选举以来，流入欧洲股市的被动型资金中，未做过对冲/做过对冲的资金之比上升，表明投资者更乐于持有外币曝险同时买入资产。

尽管这些资金流动已从高位回落，但基金经理仍看好欧元区前景，认为该地区经济不断改善且未来将进行促增长改革。

“对欧元的押注即为对法国就业市场改革的押注，而非预计欧洲央行或偏向鹰派；法国倘若成功推动改革，则欧元可望站上1.20美元，”东方汇理资产管理公司外汇管理部门主管James Kwok指出。

美银美林资本流动预估资料显示，新兴市场股票及债券基金分别连续第20周及第27周录得资金流入，则为风险胃纳升温的另一迹象。

**美元跌过头？**

尽管对冲基金相对大举押宝欧元，但各国央行及退休基金等大型机构投资者仍低配欧元及相关资产，意谓着他们可增加对欧元的曝险。

但部份人士表示，美国企业获利劲增及就业数据料将强劲，均可望促使美联储较市场预期更快开始收紧政策，有鉴于此，美元跌势可能过了头。即使期货市场显示美联储9月维持利率不变的机率高达97.5%，但仍有一些人士预计该行届时可能调高利率。

瑞典北欧斯安银行(SEB)资深外汇策略师Richard Falkenhall则抱持相反意见；他指称，相对的货币政策趋势自2012年以来一直是驱动汇率走势背后的主要推手。

“在美联储最近几周把脚从政策踏板上移开之际，欧洲央行则背道而驰，不过未来几周这种情况可能有所改观。”Falkenhall称。

美元、股票及债券相关系数图表： tmsnrt.rs/2hBwl2k

美元估值图表： tmsnrt.rs/2fkBUl2

美元仓位图表：tmsnrt.rs/2hBxpTS

(完)