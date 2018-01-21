焦点：美元下滑原因及后市展望

路透纽约1月19日 - 美元2017年惨遭打击，下挫近10%，创出2003年以来最糟糕的年度表现。今年美元仍在下跌。

衡量美元兑一篮子主要货币情况的美元指数最近跌至三年低位。

世界各国央行推动货币政策正常化，美国政治不确定性增加，以及市场普遍缺乏波动性，这些因素都损及美元。对美国政府关门的担忧只是短期内可能压制美元人气的一个最新因素。

**那么是什么让美元如此倒霉？**

美国总统特朗普赢得选举胜利，曾在2017年初提振美元的表现，并将美元指数推升至14年高位。市场参与者当时认为，美国经济的表现将优于欧洲、日本和中国，美国货币政策的收紧步伐将比其他经济体更加激进。

但在过去十三个月里，市场已重新评估这些假设。

特朗普政府兑现一些经济承诺的速度慢于预期，对美元造成了伤害，扭转了最初的选举后涨势。

与此同时，大约一年前还处于低迷状态的欧元区经济活跃起来。

法国总统马克龙和德国总理默克尔各自赢得选举胜利，挫败了右翼民粹主义的威胁并帮助支撑欧元。这引发了关于欧洲央行(ECB)将在2018年停止购债并接着很快加息的希望。

加拿大央行、英国央行和日本央行等其他央行也开始谈论收紧货币政策，甚至中国人民银行也开始减少货币刺激措施。

整个市场波动率极低，也降低了美元的避险吸引力。

**为什么美元对央行的政策决定敏感？**

央行影响特定市场的资本成本，即资金的价格。利率上升提振美元吸引力，吸引外资，增加对美元的需求并进而提升美元的价值。

利率差异导致交易商卖出收益较低的货币，买进收益较高的货币。

由于其他主要央行正在考虑政策正常化，美元不再是唯一的选择。

**美元走软对美国企业获利与经济有何影响？**

美国的跨国公司可以从美元的下跌中受益，美元贬值使得海外营收在兑换成美元时变得更多。

美元贬值对美国出口商和制造商来说也是一个福音，因为这使得它们面对海外对手时具有竞争优势。

但是美元走软使得进口商品更加昂贵，不利于美国消费者，并会损害依赖外国商品的公司，例如零售商。也可能使美国资产对外国投资者的吸引力下降。

**哪些因素可能对美元施加更大压力？**

到目前为止，货币市场已经基本上忽略美国与中国之间爆发贸易战的前景，以及围绕北美自由贸易协定谈判的激烈言辞。如果发生贸易战的可能性上升，从长远来看可能会伤害美元。

如果美国经济中的通胀没有显示出任何有意义的上涨，就可能在升息时束缚美联储的手脚并拖累美元走低。如果正赶上欧洲央行变得更加鹰派，这种影响可能会加剧。尽管美元走低，但美国通胀一直非常疲软。

投资者原本寄望美国税改将促使跨国公司将海外获利兑换为美元并终结美元跌势，现在他们可能不得不降低对于美元长期反弹的希望。

如果全球投资者考虑将美元头寸分散到欧元等其他货币，那可能会对美元构成压力。

国际货币基金组织(IMF)每个季度公布关于全球央行外汇储备的货币构成情况。对这些数据的分析显示，储备管理者正在加快增持美元以外的货币。

可以肯定的是，一些分析师警告说，美元疲软过度，市场过度作空美元，如果美元出现利好消息，就可能引发轧空行情。

根据最近路透调查中的大多数外汇分析师的预测，虽然美元的困难处境尚未结束，但预计在2018年有所缓解。（完）