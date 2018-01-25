分析：弱势美元对美国真是好事？ 恐怕未必

路透纽约1月24日 - 周三美元的溃败势头进一步加剧，之前美国财长努钦称美元贬值“对美国有利”--尽管美元疲软或许不能证明经济进入长期增长。

作为美国财长，努钦的这番讲话极不寻常，因为这一反美国政府以往支持强势美元的公开表态，虽说是美国政府为了迫使贸易伙伴对美国企业开放本地市场而与之闹得不可开交。

“以前历任美国财长总是说支持强势美元，不希望美元贬值，”瑞穗驻纽约外汇策略师Sireen Harajli说。

不过，美元贬值虽被认为有助于增强美国出口商的海外竞争力，但同时也可能损害美元作为全球头号储备货币的地位，并加深对于贸易保护主义的忧虑。美国总统特朗普一直大力鼓吹贸易保护主义，他定于周五在达沃斯论坛上发表讲话。特朗普周二签署立法，将对进口太阳能电池板和洗衣机征收高额关税，以应对来自中国等亚洲生产国的低成本商品大量涌入。

美元贬值亦有可能对股市、公司债以及其它风险投资产生影响。

“如果美元跌势加速，那么外资流入有可能迅速减少，从而推动利率突然上升，这恐将引发市场震荡，并导致股票等风险资产价格意外大跌，进而损及经济增长，”Guggenheimer Partners全球投资总监Scott Minerd表示。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)随后也作出了不同寻常的举动。他试图缓和努钦的言论，对CNBC电视称努钦“并未主张美元贬值”。

但罗斯此话未能击退美元空头。

美元贸易加权指数周三下跌0.8%至89.153，为2014年12月以来最低。

路透数据显示，欧元兑美元EUR=周三升至三年高点1.2415美元。

美元兑日圆JPY=和人民币CNY=也分别跌至四个月低位108.97日圆和两年多低点6.3646元人民币。

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**本就已经处于颓势**

在努钦达沃斯发表评论之前，美元就已经因为各界揣测其他央行将开始收回超宽松政策而下跌。

期货市场显示，投机客上周持有的美元空仓创下10月以来最高。

1月5日发布的路透调查显示，分析师预期美元2018年处境艰困；美元2017年下跌%，创下14年来最大年线跌幅。

日本央行周二表示，由于通胀仍低于2%目标，将坚守宽松政策立场。

欧洲央行决策官员周四将召开会议，交易商将从中寻找线索，以了解该行2.55万亿(兆)欧元(3.16万亿美元)购债计划9月到期时是否会展延。

一些分析师称，欧元一年来的涨势使欧洲央行官员有理由不转变政策路径。

“欧元已触及1.24美元，欧洲央行并不希望欧元涨势进一步增强，”Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场策略师Omer Esiner表示。

一些分析师表示，美元卖盘过度，因为美国经济基础依然稳固，而且预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)2018年将进一步升息。

此外，美国收益率依然足够低，因而美元仍然是颇具吸引力的“利差交易”融资货币，即通过卖出美元筹资，买入新兴市场债券等高回报资产。

**美元的地位**

除贸易摩擦相关担忧之外，努钦有关美元的评论也使美元作为全球主要储备货币的地位在外国央行和主权财富基金中进一步面临质疑。

美元严重贬值会使进口成本上升，进而导致贸易逆差膨胀并最终伤害美国经济。而如果美元进一步疲软损及美国投资，外资也会从美国撤离。

中国和日本这两个美国最大债权国去年11月就双双减持美国公债。

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国际货币基金组织(IMF)上月表示，2017年第三季度全球外汇储备中的美元占比缩减至63.5%，为2014年年中以来最低。

尽管出现这种形势，而且白宫可能还会有进一步保护主义言论，但美元应该仍会稳坐在储备货币头把交椅之上。

“我认为这不会破坏人们对美元作为全球储备货币的看法。那将是一种翻天覆地的改变，”多伦多XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示。

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(完)