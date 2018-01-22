焦点：美元走贬 令人更加看好美国企业财报

路透纽约1月19日 - 美元2017年长期疲弱，本周更是跌至三年低位，在投资人已因企业税减税而欣喜之际，这料将令其更加看好美国大型企业获利。

投资人正在留意美元影响企业获利的迹象，因下周第四季财报的发布将会加速。

美国跨国公司，尤其是能源和科技公司，海外营收占了很大部分，美元贬值效应可能让它们受惠最大，同时电讯等其他领域则受惠较小。

各领域海外营收图表reut.rs/2DkRMuL

美元周五连续第五周周线下跌。美元指数第四季均值较上年同季均值下降约6%。

美元2017年惨跌10%，为2003年以来最糟年度表现。

外界预期除美联储以外，各国央行正寻求终结为应对2008年全球金融危机所采行的超低利率，甚至是负利率。分析师们表示，在外国央行加息及减少购债之际，美国通胀若仍低于美联储目标，则美元可能续贬。

尽管第四季财报季刚开始不久，但已有些案例显示出弱势美元对企业获利的影响情况。

国际商业机器(IBM)(IBM.N)周四晚间指称，汇价因素提振公司业绩。IBM第四季营收成长3.5%，若排除汇率因素则仅为增长1%。美国运通(American Express) (AXP.N)周四亦指出收费及佣金成长17%，经汇率因素调整后则为增长12%，并称“美元走贬在这方面造成较大的影响。”

其影响可能不像美国税改那样引人关注。美国国会及总统特朗普上月通过了税改法案。

这次税改包括将企业所得税税率从35%调降至21%，预计会对企业获利带来益处，因此带动股市今年以来持续上涨。而美元疲软则助涨这样的热情。美国税改正在促使许多企业在第四季财报中提列一次性费用。

“看看大型股，就海外情况而言，由于美元走贬，一切对它们而言变得更好了，” Empire Executions总裁Peter Costa称。

瑞士信贷策略师在报告中写道，美元疲软可能为第四季获利增长作出了约50个基点的贡献。根据汤森路透数据，分析师目前预测，所有标普500指数成分股公司第四季获利较上年同期增长12.4%。

美元走软之前也提振第三季财报。自12月初以来，在财报中提到汇率提振效应的企业还包括John Wiley & Sons(JWa.N)、Progess Software (PRGS.O)和Actuant(ATU.N)。

“如果全球需求加上美元弱势，这对工业类股尤其有利，”保德信金融集团新泽西首席市场策略师Quincy Krosby表示。

美国的跨国企业从美元下跌中受益最大，因为美元贬值使得其海外营收可以转换成更多美元。策略师称，全球经济需求继续升温，这是2017年对获利的最大提振因素之一。

据汤森路透数据，标普500成分股中，营收有50%以上来自美国以外市场的企业第四季获利增长预计为15.2%；海外营收占比低于50%的企业获利增幅则估计为12.3%。(完)