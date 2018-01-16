日本财相称美元兑日圆走软至110.80左右没什么大不了

路透东京1月16日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他认为美元兑日圆走软至110.80左右没什么大不了，但汇率剧烈震荡才是问题。

麻生太郎并称，他感激日本央行总裁黑田东彦为实现2%通胀目标所做的努力。这升高了黑田东彦五年任期在4月届满时可能再获任命的预期。

“全球经济整体正稳步增长。美元兑日圆约在110.80，我认为那没什么大不了。”麻生太郎被问及美元贬值对日本和全球其他地方影响时说。

“最大的问题在于汇率骤上骤下。只要汇率波动稳定，我认为没什么问题。”他补充道。

美元兑日圆周一触及四个月低点110.58日圆，此前黑田东彦对经济发表乐观看法，使得外界对日本央行可能提早削减刺激的预期升温；上周日本央行还略微削减了购债规模，使上述观点获得巩固。

尽管外界猜测货币政策趋于正常化，但麻生太郎仍敦促央行持续其货币刺激。

“日本央行一直在努力对抗通缩，在黑田的领导下，央行试着耐心地实现物价稳定目标，因此我们相当认可这一点。”

被问及近期日圆走升以及升势是否由日本央行引发时，日本经济再生大臣茂木敏充维持政府的一贯立场，表示汇率由市场依据诸多因素来决定。

“我会密切留意汇率与其他金融市场走势对日本潜在经济的影响，”他表示。(完)