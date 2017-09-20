焦点：特朗普誓言若面临威胁 美国将彻底毁灭朝鲜

路透华盛顿9月19日 - 美国总统特朗普周二升级他与朝鲜(北韩)的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。

特朗普在联合国大会的演说锋芒毕露。在演说中，他严词形容世界正面临巨大危险，并以更显对抗的角度直面从伊朗到委内瑞拉等诸多国际挑战，并且毫不掩饰地扞卫美国主权。

“美国有很大的力量和耐心，但如果迫不得已必须保卫自己和盟友时，我们将别无选择，只能彻底毁灭朝鲜，”特朗普对193个联合国成员国称。

特朗普嘲讽金正恩称，“火箭人在为自己和他的政权执行一项自杀任务。”

他的言论令参加联合国大会的世界领导人感到震惊不安。就在几分钟前，联合国秘书长古特雷斯还在呼吁各国领导人展现政治家的风度，称，“我们绝不能一路梦游着走向战争。”

特朗普在联合国大会首次亮相时，关于军事攻击朝鲜的最直接威胁，当属他就朝鲜多次发射弹道导弹飞过日本上空、并进行地下核试验所表达的最新关切。

他的顾问称，特朗普的担忧在于朝鲜在导弹技术方面的发展，以及在没有中国帮助的情况下，外界以和平方式解决朝鲜问题的手段几乎没有。

联合国会议大厅中，当特朗普说出“彻底毁灭”的话后，听众席上有一个人马上用双手捂住脸。瑞典外交部长Margot Wallstrom则抱起了双臂。

“这是在错误的时间、向错误的听众发表的错误演讲，”Wallstrom后来对英国广播公司(BBC)表示。

特朗普并未打退堂鼓，反而在推文中提到演说中所说的话，即必要时摧毁朝鲜。

朝鲜联合国使团表示，一位低阶朝鲜外交官在特朗普演说时坐在代表席前排座位。该使团未立即回覆置评要求。

德国总理默克尔表示，她将会在权力范围内竭尽所能，确保通过外交途径解决。她说，“其它任何方式都将会导致灾难”。

**内阁未相挺**

特朗普以武力相威胁的言论，加上他去年11月赢得大选时的那种毫无顾忌的风格，与美国国内那些表态青睐外交解决的内阁成员形成对比。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周二对记者表示，国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)正在着手通过外交解决危机。

美国方面的反应不一。2012年共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)发表推文称，特朗普向联合国成员国施加了“强有力且必要的”挑战，来应对全球挑战。

不过美国参议院外交事务委员会民主党人士Ed Markey抨击特朗普的言论。他对美国有线电视新闻网(CNN)称，特朗普鼓励朝鲜参与协商的其他选项并没有用尽。

在强有力的41分钟演讲中，特朗普瞄准伊朗核野心和地区影响、委内瑞拉局势，以及伊斯兰国极端分子的威胁。“世界很多地区处在冲突中，有些地方已经水深火热，”他称。

他的演讲让人想起其1月20日就职演说中具有强烈民族主义色彩的措辞，他当时承诺要终结到处是生锈的工厂和犯罪行为的“美国浩劫”。

**“敌对”行为**

他最强烈的措辞针对朝鲜。他敦促联合国成员国联手孤立金正恩政府，直到其停止“敌对”行为。

特朗普还称：“有些国家不仅和这样一个政权进行贸易往来，而且给这个导致核冲突、危及全球的国家提供武器、补给和金融支持，这种行为令人愤慨。”矛头显然指向中国。

自2006年以来，联合国安理会已一致通过向朝鲜实施九轮制裁；古特雷斯呼吁安理会保持团结。

在谈到伊朗时，特朗普将2015年由其前任奥巴马参与协商并达成的核协议称为“令人难堪的事”，并暗示在该协议于10月中到期时，他可能不会重新签字。

“如果一份协议为一项核计划的最终建设打掩护，我们就不能遵守它，”特朗普称。他表示伊朗政府“将腐败的独裁政权藏在民主的伪装下。”

伊朗外长扎里夫则发布推文进行反讽道：“特朗普无知的仇恨言论还停留在中世纪的水平，而非21世纪的联合国，不值得回应。对伊朗人的虚假同情骗不了任何人。”

法国总统马克龙在联大发言时称，法国不会对朝鲜问题关上谈判的大门，并坚定维护2015年的伊朗核协议。

“放弃它将是严重的错误，”马克龙表示。

特朗普称委内瑞拉的崩溃状态“完全不可接受”，并警告称美国正在考虑可以采取何种进一步行动。“我们不能袖手旁观，”他说。

委内瑞拉拒绝受特朗普的威胁，称准备抵抗美国的任何行动，甚至是军事入侵。

在加拉加斯举行的“反帝国主义”集会上，委内瑞拉总统马杜罗形容特朗普是“国际政坛出现的又一个希特勒”。

“这个大资本家认为全世界都是他的，但没有人能威胁委内瑞拉，”他说。

金融市场对特朗普的讲话反应甚微，多数主要资产日内接近持平。

“他是按照脚本演出，”多伦多XE.com的首席市场策略师Lennon Sweeting表示。“美元/日圆小幅跳涨，但基本上还是持平。我认为我们不会看到更剧烈的波动了。”(完)