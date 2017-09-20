FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：特朗普誓言若面临威胁 美国将彻底毁灭朝鲜
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月20日 / 凌晨12点07分 / 1 个月前

焦点：特朗普誓言若面临威胁 美国将彻底毁灭朝鲜

2 分钟阅读

2017年9月19日，美国纽约，美国总统特朗普在联合国大会上演讲。REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿9月19日 - 美国总统特朗普周二升级他与朝鲜(北韩)的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。

特朗普在联合国大会的演说锋芒毕露。在演说中，他严词形容世界正面临巨大危险，并以更显对抗的角度直面从伊朗到委内瑞拉等诸多国际挑战，并且毫不掩饰地扞卫美国主权。

“美国有很大的力量和耐心，但如果迫不得已必须保卫自己和盟友时，我们将别无选择，只能彻底毁灭朝鲜，”特朗普对193个联合国成员国称。

特朗普嘲讽金正恩称，“火箭人在为自己和他的政权执行一项自杀任务。”

他的言论令参加联合国大会的世界领导人感到震惊不安。就在几分钟前，联合国秘书长古特雷斯还在呼吁各国领导人展现政治家的风度，称，“我们绝不能一路梦游着走向战争。”

特朗普在联合国大会首次亮相时，关于军事攻击朝鲜的最直接威胁，当属他就朝鲜多次发射弹道导弹飞过日本上空、并进行地下核试验所表达的最新关切。

他的顾问称，特朗普的担忧在于朝鲜在导弹技术方面的发展，以及在没有中国帮助的情况下，外界以和平方式解决朝鲜问题的手段几乎没有。

联合国会议大厅中，当特朗普说出“彻底毁灭”的话后，听众席上有一个人马上用双手捂住脸。瑞典外交部长Margot Wallstrom则抱起了双臂。

“这是在错误的时间、向错误的听众发表的错误演讲，”Wallstrom后来对英国广播公司(BBC)表示。

特朗普并未打退堂鼓，反而在推文中提到演说中所说的话，即必要时摧毁朝鲜。

朝鲜联合国使团表示，一位低阶朝鲜外交官在特朗普演说时坐在代表席前排座位。该使团未立即回覆置评要求。

德国总理默克尔表示，她将会在权力范围内竭尽所能，确保通过外交途径解决。她说，“其它任何方式都将会导致灾难”。

**内阁未相挺**

特朗普以武力相威胁的言论，加上他去年11月赢得大选时的那种毫无顾忌的风格，与美国国内那些表态青睐外交解决的内阁成员形成对比。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周二对记者表示，国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)正在着手通过外交解决危机。

美国方面的反应不一。2012年共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)发表推文称，特朗普向联合国成员国施加了“强有力且必要的”挑战，来应对全球挑战。

不过美国参议院外交事务委员会民主党人士Ed Markey抨击特朗普的言论。他对美国有线电视新闻网(CNN)称，特朗普鼓励朝鲜参与协商的其他选项并没有用尽。

在强有力的41分钟演讲中，特朗普瞄准伊朗核野心和地区影响、委内瑞拉局势，以及伊斯兰国极端分子的威胁。“世界很多地区处在冲突中，有些地方已经水深火热，”他称。

他的演讲让人想起其1月20日就职演说中具有强烈民族主义色彩的措辞，他当时承诺要终结到处是生锈的工厂和犯罪行为的“美国浩劫”。

**“敌对”行为**

他最强烈的措辞针对朝鲜。他敦促联合国成员国联手孤立金正恩政府，直到其停止“敌对”行为。

特朗普还称：“有些国家不仅和这样一个政权进行贸易往来，而且给这个导致核冲突、危及全球的国家提供武器、补给和金融支持，这种行为令人愤慨。”矛头显然指向中国。

自2006年以来，联合国安理会已一致通过向朝鲜实施九轮制裁；古特雷斯呼吁安理会保持团结。

在谈到伊朗时，特朗普将2015年由其前任奥巴马参与协商并达成的核协议称为“令人难堪的事”，并暗示在该协议于10月中到期时，他可能不会重新签字。

“如果一份协议为一项核计划的最终建设打掩护，我们就不能遵守它，”特朗普称。他表示伊朗政府“将腐败的独裁政权藏在民主的伪装下。”

伊朗外长扎里夫则发布推文进行反讽道：“特朗普无知的仇恨言论还停留在中世纪的水平，而非21世纪的联合国，不值得回应。对伊朗人的虚假同情骗不了任何人。”

法国总统马克龙在联大发言时称，法国不会对朝鲜问题关上谈判的大门，并坚定维护2015年的伊朗核协议。

“放弃它将是严重的错误，”马克龙表示。

特朗普称委内瑞拉的崩溃状态“完全不可接受”，并警告称美国正在考虑可以采取何种进一步行动。“我们不能袖手旁观，”他说。

委内瑞拉拒绝受特朗普的威胁，称准备抵抗美国的任何行动，甚至是军事入侵。

在加拉加斯举行的“反帝国主义”集会上，委内瑞拉总统马杜罗形容特朗普是“国际政坛出现的又一个希特勒”。

“这个大资本家认为全世界都是他的，但没有人能威胁委内瑞拉，”他说。

金融市场对特朗普的讲话反应甚微，多数主要资产日内接近持平。

“他是按照脚本演出，”多伦多XE.com的首席市场策略师Lennon Sweeting表示。“美元/日圆小幅跳涨，但基本上还是持平。我认为我们不会看到更剧烈的波动了。”(完)

编译/审校 李婷仪/徐文焰/戴素萍/王丽鑫/李爽/张若琪/郑茵/陈宗琦

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below