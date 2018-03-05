青岛双星称兄弟公司将向韩国锦湖轮胎增资并成其控股股东

路透上海3月5日 - 中国轮胎大厂—青岛双星股份有限公司(000599.SZ)周一早间公告称，母公司双星集团及其子公司星微韩国公司已与韩国锦湖轮胎(073240.KS)债权人代表韩国产业银行签约，星微韩国将认购锦湖轮胎增发股份，认购后持有锦湖轮胎45%股份并成其控股股东。

公告显示，星微韩国将向锦湖轮胎增资6,463.36亿韩元（约折6亿美元），以5,000韩元/股的价格认购锦湖轮胎发行的1亿2,926.7万股普通股。

据新华社稍早报导，此次由双星联合青岛其他三家国有企业共同出资购买锦湖轮胎新股，这项增资大约折合40亿元人民币，预期今年三季度完成交割。增资后韩国产业银行等债权人将继续持有锦湖轮胎约23%股份。

双星集团表示，交割完成后，双星将发挥锦湖轮胎优势和双品牌协同效应，尽快成为全球领先的国际化企业。

去年3月，青岛双星曾公告称，其参与投资的并购基金—星微基金控股子公司青岛星微国际投资公司拟以9,549.8亿韩元（约折57亿元人民币），收购韩国锦湖轮胎42.01%股权。折算后每股锦湖轮胎收购价为14,389韩元。不过之后因韩国各界反应及锦湖轮胎业绩等原因，双方终止了上述收购协议。

锦湖轮胎周一早盘报4,850韩元，跌360韩元或6.91%。（完）