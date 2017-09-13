陶氏杜邦调整合并后业务配置 因应维权投资者施压

路透9月13日 - 由化工业巨擘陶氏化学(Dow Chemical)与杜邦(DuPont)合并而成的陶氏杜邦(DowDuPont)(DWDP.N)，正就其规划创立的三个单位的部分业务做出调整，此举料可避免与维权投资者就公司合并后的规划出现一场长期纷争。

陶氏化学与杜邦将分拆为农业、专用化学品以及材料等三家公司，但包括维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的Trian Partners以及洛布(Dan Loeb)的Third Point LLC在内的部分投资者，呼吁公司重新考虑这些业务单位的配置。

陶氏杜邦周二表示，目前将把材料科学部门年度总营收超过80亿美元的业务转至专用化学品部门，其中包括净水与汽车系统业务。

“我们认为，新公司把此次业务调整视为避免引发维权投资者纷争所需的最低限度举措，”Bernstein分析师Jonas Oxgaard在报告中表示。

陶氏杜邦股价在纽交所收盘涨2.5%。

作为调整计划的一部分，陶氏杜邦将拆分原来的道康宁(Dow Corning)，把其获利颇丰的硅胶业务分配至材料和专用化学品公司。

稍早时，外界预计该业务会保留在材料科学部门。该业务为航空、汽车和电子行业生产硅胶产品。

Liveris称，以营收看，材料科学公司将是最高，其次是化学和农业业务。(完)