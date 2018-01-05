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图表新闻：美国道琼工业指数突破25,000点大关 再次刷新纪录
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#国际财经
January 5, 2018 / 4:16 AM / a day ago

图表新闻：美国道琼工业指数突破25,000点大关 再次刷新纪录

1 分钟阅读

路透纽约1月4日 - 美国道琼工业指数周四首次突破25,000点大关，用了不到一年时间就又新增了一个5,000点里程碑，这是自1896年5月该指数问世以来的最快速度。

道指成分股是30家蓝筹公司。该指数的上涨，部分是受到美国总统特朗普的促增长计划以及公司获利稳健的推动。

道指最新的1,000点里程碑，是在该指数首次收在24,000点上方24个交易日后录得的。

道琼工业指数图表：reut.rs/2CVdBlt

美国经济数据强劲、企业获利稳健，以及全球经济增长强劲迹象之下的乐观氛围，帮助推升美国投资者信心。

在股市极为繁荣的背景下，美国三大指标股指纷纷突破整数关口，道琼工业指数突破25,000点、纳斯达克指数突破7,000点，标普500指数突破2,700点。

周三的周度AAII信心调查显示，看多比例为2014年11月以来最高，看空比例为2015年11月以来最低，多空阵营差距为三年来最大。该调查衡量散户短期内对股市看多、看空以及持中性立场的百分比。

图表： reut.rs/2CVrvnz

苹果(AAPL.O)于2015年3月18日被纳入道琼工业指数，显着提振了该指数相对于美国其他指标股指的表现。

    苹果纳入道指前两年，道指表现落后于标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC。自从苹果纳入后，道指的表现轻松超越标普500指数，其涨幅基本与纳斯达克指数持平。

    苹果对道指的提振：reut.rs/2CX9xkE

    尽管去年大幅上涨，当前牛市期间，道指的表现仍然不及其他美国指标股指。

    2009年3月9日以来美国指标股指走势：reut.rs/2CsSw0o (完)

    编译 王颖/王丽鑫/王灿；审校 徐文焰/张若琪

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