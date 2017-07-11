东北特钢及管理人已向大连中级法院提交重整计划草案

路透上海7月11日 - 广受关注的东北特钢集团破产重整案近期推进步伐加快。新华社周一稍晚报导称，东北特钢集团及其管理人当日已正式向大连市中级法院提交了重整计划草案。

报导引述辽宁省国资委副主任徐吉生介绍，将有两家分属民营和国有的大型钢铁企业参与重整，而东北特钢集团也有望借此破产重整的机会实现混合所有制改革。

根据上市公司周一早间公告，本钢板材(000761.SZ)和沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司将投入资金参与东北特钢等公司的破产重整，重整完成后锦程沙洲有望成第一大股东。

报导指出，按照法律规定，7月10日是东北特钢集团重整计划草案提交的最后时限。此前，因客观上不具备制作重整计划草案的条件，重整计划草案曾两次延期提交。

徐吉生则表示，东北特钢集团进入破产重整程序以来，一直保持正常的生产经营活动。

报导并称，根据法律规定，下一步将召开第二次债权人会议，由债权人对重整计划草案进行表决。重整计划草案最终还需要大连市中级法院裁定批准之后，才能产生法律效力，进入执行阶段。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢(600399.SS)。

而因经营困境，此前东北特钢已陷入系列性债务违约，15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均已到期并实质违约；13东特钢MTN2和13东特钢MTN1先后出现付息违约。（完）