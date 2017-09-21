今年首三季香港新股集资额跌近四成 全年预测缩至1500亿港元以下--德勤

路透香港9月21日 - 专业服务机构德勤周四称，今年首三季香港新股集资额按年跌近四成，全年预测缩至1,500亿港元以下，惟仍有望稳占全球三甲位置。

据德勤的统计，计入已截止招股、即将于本月底挂牌的众安保险(6060.HK)，今年1-9月新股集资额将达850亿港元，按年下降37%，惟新股数目则大增49%至106只，主要反映创业板新股数量激增。

按新股集资额计，香港交易所(0388.HK)排名将上升至第三位，而上海交易所将会紧随纽约交易所保持第二的位置。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上指出，香港首三季的新股集资额只有850亿港元，与该行年初预测全年1,500亿港元有相当差距；展望第四季预计还有1-2只大型科技企业新股上市，因此将全年预测缩至1,300-1,500亿港元。

“我们对香港新股市场最后一个季度前景持积极态度，在当前对科技和新经济概念业务的支持情绪带动下，这些新股上市应会广受投资者欢迎。”他说。

他并称，鉴于大陆上市申请审批程式为部份申请个案持续带来不确定性，一些大型房地产开发商和银行能够在余下三个月内成功完成上巿的可能性较低，因此认为，目前证券交易所的三甲排名可能会维持到今年年底。

德勤同时调整对今年内地A股新发行的预测，新股数量调高至420-480只，集资总额则下调至2,200-2,500亿元人民币，年初时所做预测则有380-420只新股集资总额2,500-2,800亿元。

欧振兴指出，预计第四季将与前几个季度所观察的趋势相若，包括中小型制造企业和高科技企业在新上市企业数量上的主导地位，以及在现有监管下的快速新股发行。

德勤统计，首三季A股新股由去年同期126只新股增加至349只新股，增长177%；而新股集资总额则从772亿元增至1,759亿元，升幅128%。按交易所计，首九月上海的新股集资额为1,053亿元，深圳则为706亿元。（完）